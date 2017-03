Paljonko piispa saa palkkaa ja onko tehnyt syntiä?

|

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala vieraili Paimion seurakunnan piispantarkastuksen yhteydessä perjantaina myös Vistan yläkoulussa. Hän tapasi vierailullaan 7 F -luokan oppilaista, yhdeksäsluokkalaisista tukioppilaista, oppilaskunnan hallituksen jäsenistä sekä kuudennen ja seitsemännen luokan tukikavereista koostuvan ryhmän, jotka esittivät piispalle kysymyksiä. Tässä muutamia, joihin piispa laitettiin vastaamaan:

Pidätkö suklaasta?

– Pidän, Fazerin sininen on parasta (eikä tämä ole maksettu mainos).

Millaista on piispan elämä ja mitä työtehtäviisi kuuluu?

– Tiivistä. Minulla on paljon viikonloppuhommia, puhumista ja kirjoittamista ja pää askartelee asioitten kanssa usein vapaa-ajallakin.

Oletko tehnyt syntiä?

– Kyllä olen, ihan joka päivä.

Oletko mielestäsi hyvä piispa?

– En. Ainahan sitä kokee riittämättömyyden tunnetta.

Piispantarkastuksessa käytiin tuttuun tapaan läpi Paimion seurakunnan taloutta ja hallintoa, sekä sitä miten seurakunta toimii paikallisessa yhteisössä ja kumppanien silmin. Piispantarkastuksen päätelmä oli, että Paimiossa on kaikki hyvin.

Lue lisää 21.3.2017 lehdestä