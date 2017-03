Piikkiön VPK harjoitteli savusukellusta

|

Piikkiön VPK harjoitteli viime viikonloppuna Kaarinan Harvaluodossa savusukellusta. Palavassa talossa harjoiteltiin ihmisen etsintää ja pelastamista, huoneistopalon sammuttamista, lämpökameran käyttöä sekä huoneiston tuuletusta. Realistiset olosuhteet motivoivat savusukeltajia harjoittelemaan.

Harjoitusta johtava Joonas Lahdenperä kertoi harjoituksen alkaessa, että paloturvallisuutta voi kohentaa yksinkertaisesti siivoamalla.

– Toimivia palovaroittimia riittävästi ja yleinen siisteys. Suurin osa palaneista asunnoista tai rakennuksista on kokemukseni mukaan epäsiistejä ja tavaraa on liikaa.

Varsinais-Suomessa palaa vuosittain noin 200 rakennusta, koko maassa rakennuspaloja on vuodessa noin 2200.

