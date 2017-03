Piikkiöön futsalin SM-pronssia

|

Piikkiön Palloseuran B-poikien futsal-joukkue nappasi Tampereen SM-kisoissa pronssia. Joukkue perustettiin vasta viime syksynä. Ajatuksena oli koota entinen nappulaliigajoukkue uudelleen yhteen.

Tuore mitalijoukkue on omatoiminen niin pelissä kuin taustatöissä. Nuoret pelaajat valmentavat toisiaan, hoitavat maksuliikenteen ja pelipaitatilaukset omin avuin. Pelitaktiikat on sovittu keskenään, ja ohjeita toisilleen antavat pelaajat. Aikuisten apua joukkue on tarvinnut käytännössä vain pelimatkakuljetuksissa.

