Rautiasta tuli K-Rauta

Keskon rautakaupat ovat uudistumassa. Muutostöiden myötä kaikki Rautia-kaupat ja K-rautakaupat muuttuvat uusiksi K-Raudoiksi.

Uudistus on aloitettu Etelä-Suomesta, joten esimerkiksi Rautia Paimio on jo muuttunut K-Rauta Paimioksi. Pohjoisempana muutostyöt ovat vielä käynnissä, ja niiden valmistuttua myöhemmin keväällä koko ketju pitää samaan aikaan yhteiset avajaiset. Uuteen ketjuun kuuluu 140 myymälää.

– Asiakkaat ovat ottaneet uudistuksen todella ilahtuneina vastaan, kertoo kauppias Terhi Sievänen K-Rauta Paimiosta.

– Onhan se kaikille paljon helpompaa ja selkeämpää, kun on vain yksi ketju, jonka kaikissa liikkeissä on samat tarjoukset ja samat bonusjärjestelmät.