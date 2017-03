Ruoska karsii noususta

|

Paimion Ruoska varmisti paikkansa salibandyn 2. divisioonan nousukarsintapeleissä kukistamalla perjantaina SBS Maskun selvin 9–4-lukemin. Samalla joukkue kipusi sarjataulukossa lopulta toiseksi saavuttaen kotiedun viikonloppuna starttaaviin nousukarsintapeleihin.

Lauantaina varmistui myös se, että Ruoskan välieräpariksi nousukarsintapeleihin valikoitui Säkylän Karhukopla.

– IBK MedA olisi ollut paras huonoista vaihtoehdoista, koska heillä on iso kotiparketti. Lisäksi olisi saatu vähän mittailla maaseutujoukkueiden kesken paremmuutta. Säkylässä parketti on ahtaampi, mutta toisaalta kärki sarjassa on niin tasainen, että paras esitys pitää kentälle tuoda joka tapauksessa, tuumi joukkueen valmentaja Tommi Löytynoja.