Sauvoon kesäinen keskiaikatapahtuma

Wanhan Liesniemen tilalla Sauvossa on totuttu näkemään kesäisin asiakkaita mansikan ja muiden marjojen ostotoimissa. Tulevan heinäkuun toiseksi viimeisenä sunnuntaina paikka muuttuu kuitenkin keskiaikaisten markkinoiden tapahtumapisteeksi.

Järjestäjäkolmikko Seppo Katajainen, Miia Juvankoski ja Matti Pekkarinen toivoo pihan täyttyvän keskiaikaisesta tunnelmasta. Jo nyt tapahtumaan on ilmoittautunut vajaa parisenkymmentä myyjää.

– Moni keskiaikahifistelijä on ollut innoissaan, kun tulee uusi vielä kaupallisuudella pilaamaton keskiaikatapahtuma.