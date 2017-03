Siwasta tulee M-Market

|

Paimion Ylä-Vistan Siwan ( Vistantie 22) liiketoiminta on myyty Marketpojat Oy:lle. Myymälä muuttuu M-Market Paimioksi huhtikuun alusta, ja kaikki nykyiset työntekijät siirtyvät uuden toimijan palvelukseen. Myymälään on luvassa myös kahvila ja M-kauppakassipalvelu.

Marketpojat Oy:n perustivat salolainen Markus Lindgren ja perniöläinen Jesse Kantonen. Yrittäjät avasivat juuri M-Marketin entisen Siwa-myymälän tiloissa Perniössä. Paimion myymälä herätti kiinnostuksen, kun sitä heille tarjottiin, ja etäisyyskin vaikutti sopivalta. Samassa yhteydessä yhtiöön liittyi kolmanneksi osakkaaksi salolainen Arttu Väisänen.

M-Marketin toiminta käynnistyy niin nopsasti, että käytännössä myymälä on Siwan lopettamisen myötä kiinni vain päivän kuun vaihteessa. Innostuneet uudet kauppiaat tuovat M-Markettiin myös itse luomansa kahvilakonseptin.

– 20-paikkainen kahvila paistopisteineen sijoittuu siihen, missä aiemmin oli postin tiloja. Aukioloaika palvelee myös aamun työliikennettä sillä aukioloaika on 6-30-22, kertoo Markus Lindgren.

