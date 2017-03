Somero likaa Paimionjokea miljoonilla leväkiloilla

|

Turun Sanomissa kerrottiin maanantaina hurja uutinen: kolmasosa Someron kunnallisista jätevesistä pumpataan sellaisenaan Kirkkojärveen. Kirkkojärvi laskee vetensä Paimionjokea pitkin Paimionlahteen ja Saaristomereen.

Uutinen on käsittämätön. Someron Vesihuolto Oy:lla on asiakkainaan 3400 kiinteistöä, selviää yhtiön verkkosivuilta. Heistä kolmasosa on 1 133. Tilastokeskuksen mukaan yhdessä suomalaisessa asuntokunnassa asuu keskimäärin 2,04 henkilöä, joten käsittelemättömiä jätevesiä voidaan arvioida tulevan 2 312 henkilöltä. Pidä Saaristo Siistinä ry:n laskelmien mukaan pelkästään yhden ihmisen vuorokauden aikana tuottamat käsittelemättömät käymäläjätteet rehevöittävät vesistöjä 2,5 kilogrammalla levää.

Toisin sanoen Somero on tuottanut Paimionlahteen, Kirkkojärveen ja muihin Paimionjokeen kytköksissä oleviin vesistöihin 5 780 kiloa levää – päivässä. Vuodessa levää on kasvatettu 2,1 miljoonaa kiloa.

Luvussa ovat mukana ainoastaan käymäläjätteiden tuottama kuormitus. Myös harmaat eli pesuvedet rehevöittävät vesistöjä rajusti, joten todellinen luku on huomattavasti suurempi.

Miten Varsinais-Suomen ELY-keskus on voinut katsoa sormien läpi näin vakavaa ympäristöhaittaa? Mitä merkitystä Paimionjoen vedenlaadun parantamishankkeilla on, jos edes perusta eli jätevesihuolto ei ole kunnossa? Miksi maanviljelijät ovat saaneet niskaansa syyn Paimionjoen huonosta vedenlaadusta, vaikka joen varrella on kokonainen kunta, joka ei ole saanut asioitaan kuntoon?

Miksi Paimionjoen vesistöalueen muut kunnat eivät ole heränneet asiaan? Kirkkojärveen päästetyt jätevedet eivät pysy Someron kaupungin alueella vaan somerolaisten virtsat ja ulosteet likaavat koko jokialueen ja Paimionlahden.

Tilanne on Turun Sanomien mukaan ollut tiedossa ainakin vuodesta 2008.