Uusi hitti sisustuksessa: mikrosementtipinta

Mikrosementti on noussut lyhyessä ajassa suosituksi pinnoitteeksi kodeissa. Sitä voidaan käyttää niin lattioiden, seinien, kattojen kuin kylpyhuoneenkin kaikkiin pintoihin. Mikrosementillä saadaan aikaan betonimaisen rouheaa jälkeä, mutta aidon betonin sijaan lopputulosesta tulee kestävämäpi ja mikrosementtiä on myös helpompi asentaa kuin aitoa betonia.

Paimion Maalauspalvelu aloitti ensimmäisenä Turun seudulla asentaa mikrosementtiä asuntoihin.

– Me ollaan tehty mikrosementtipintoja nyt kahden vuoden ajan. Eikä seudulla ole vieläkään kuin pari muuta, jotka tuotetta tarjoavat. Meillä on nyt valikoimissa kolmen eri valmistajan mikrosementtiä ja jatkossa meille on tulossa myös myyntiin yhden valmistajan tuotetta, jos ihmiset haluavat ostaa ja itse asentaa sitä, Jesse Jokinen Paimion Maalauspalvelusta kertoo.

Mikrosementti on tullut parin vuoden aikana niin suosituksi, että jatkossa Paimion Maalauspalvelu aikoo keskittyä pelkästään sen asentamiseen. Muitakin rakentamiseen ja asumiseen liittyviä aiheita lehden teemasivuilla.

