Vaalisuma aloitteissa

|

Kuntavaalien lähestyminen on herättänyt nykyiset päättäjät tehtailemaan sekä epävirallisia keskustelunaloituksia somessa että virallisia valtuustoaloitteita. Kaarinan viime valtuustokokouksessa jätettiin peräti 17 eri aloitetta.

Vihreät ja perussuomalaiset, joilla on vain harvoin ollut yhteinen sävel, jättivät yllättäen täysin samansisältöisen aloitteen.

– Ikinä aiemmin ei ole käynyt näin, äimisteli Hannu Rautanen vihreistä.

Hänen ja Marja-Liisa Kujanpään (ps.) jättämissä aloitteissa kannettiin huolta Ristimäen kirkkomaasta, joka on Suomen vanhin kirkkomaa mutta jonka ensi kesän kaivauksille ei ole saatu rahoitusta. Aloitteissa toivottiin kaupungin tukevan kaivauksia rahallisesti.

Lue lisää 17.3. 2017 lehdestä!