Viikon kuvat: Koirat tummissa puvuissa ja Aina Inkeri Ankeinen

|

Koirat tummissa puvuissaan. Maximus ja Aramis poseeraavat tummissa puvuissa sängyllä, jossa ne nukkuvat yöt omistajansa Tarja Skytten kainalossa. Bichon frisé -koirat tykkäävät pukeutua emäntänsä kutomiin neuleisiin. Koskelainen Skytte kutoi pojilleen viimeksi Suomi-verskat ja puki koirat joulukorttia varten tonttupukuihin. Tummat puvut hän teki tuttavan 65-vuotispäiviä varten.

–Tätä rotua on aina kammattu, föönattu ja puuteroitu. Eivät nämä ole vaatteista moksiskaan, Skytte kertoo. Kuva: Kiti Salonen, Auranmaan Viikkolehti.

Oi luoja, ota minut jo pois täältä. Putous-sketsisarjan voittajahahmo Aina Inkeri Ankeinen vieraili keskiviikkona Halikon Prismassa. Nimmarikeikalla ollut Ankeinen houkutteli paikalle satoja faneja. Näyttelijä Pilvi Hämäläisen hahmo nousi nopeasti koko kansan suosikiksi ja hokema ”Oi luoja, ota minut jo pois täältä” on parhaillaan monen huulilla. – Äitini huudahti kerran noin, ja mahtava lausahdus jäi elämään, Hämäläinen kertoo taustaa. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Samba-loisteen takana on kuukausien työ. Loisteliaiden samba-asujen valmistus on hidasta käsityötä. Samba Carioca -tanssikoulun tanssijat aloittivat 30-vuotisjuhla ­näytökseensä valmistautumisen jo puolitoista vuotta sitten. Yhden asun tekoon menee helposti useita kuukausia. Jokainen sambatanssija valmistaa koristeellisen pukunsa alusta loppuun saakka itse. Samba Carioca 30-vuotisjuhlashow nähdään 18.3. Turun Logomossa. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

Siisteys tuo paloturvallisuutta. Piikkiön VPK harjoitteli viime viikonloppuna Kaarinan Harvaluodossa savusukellusta. Palavassa talossa harjoiteltiin ihmisen etsintää ja pelastamista, huoneistopalon sammuttamista, lämpökameran käyttöä sekä huoneiston tuuletusta. Harjoitusta johtava Joonas Lahdenperä parantaisi yleistä paloturvallisuutta siivoamalla.

– Toimivia palovaroittimia riittävästi ja yleinen siisteys. Suurin osa palaneista asunnoista tai rakennuksista on kokemukseni mukaan epäsiistejä ja tavaraa on liikaa, Lahdenperä ohjeistaa. Kuva: Jerker Jokiniemi, Kunnallislehti.

Kuusitukki on halutuinta. Pellervon taloustutkimus ennustaa, että kuluvana vuonna tehdään kolmas perättäinen ennätysvuosi metsien hakkuumäärissä valtakunnallisesti. Metsänhoitoyhdistys Lounametsän alueella Varsinais-Suomessa tehtiin viime vuonna 10 prosenttia enemmän myyntisuunnitelmia kuin aikaisempina vuosina. Metsää hakattiin yhteensä noin miljoona mottia. – Tukkimarkkinat vetävät, kuusitukki on nyt halutuinta, Metsänhoitoyhdistys Salometsän Somerniemen alueneuvoja Kuisma Munter sanoo. Kuva: Tuomas Kauko, Somero-lehti.

Kilpailu 40 lajissa vuoden aikana. Mika Sola (vas.) Miika Nordblad ja Ossi Oksa olivat Nunnavuoren laduilla hiihtämässä sunnuntaina ystäväjoukon kisahaasteen ansiosta. Kyseessä on yhdeksän miehen joukko, joka kilpailee vuoden sisällä 40 urheilulajissa. Kaveriporukan kisarupeama käynnistettiin Turun laduilla. – Viime vuonna me kilpailimme ensimmäistä kertaa 40 urheilulajissa. Tänä vuonna aloitimme hiihdolla ja tarkoitus olisi seuraavaksi kisata pikaluistelussa, Mika Sola kertoo. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Nauta tuli alitajunnasta. Kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä maalasi näyttelyynsä tulevia tuoreita teoksia paikan päällä Turussa. Vaikka hän tuli paikalle Ypäjältä ja ajatteli maalata hevosia, syntyi tauluihin nautoja. Maalaukset tulevat alitajunnasta, eikä sitä voi ohjata. Äkkijyrkän näyttely avautui tiistaina Auran Galleriassa. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Kyllä täällä tarkenee! Uudenkaupungin Pohitulli Rockissa jorattiin hiki päässä perjantaina, vaikka kävijämäärä jäi vaisuksi. –Me hypittiin ja kiljuttiin koko ajan!, ystävysnelikko Alli Niinisaari, Veera Nurmi ja Peppi ja Pinja Inkinen hehkuivat idoliensa biisin tavoin keikan jälkeen. Kuva:Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat. Kuva: Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat.

Sorsien koti tehdään kepin nokkaan. Sorsalinnut tarvitsevat hyviä ja turvallisia pesiä. Tästä ajatuksesta lähti Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri järjestäessään Rauvolassa iltakurssin tekopesien rakentamisesta. Miika Kähärä lähtee kotiin valmis pesä mukanaan. Pesään on käytetty puutarhaverkkoa, ruokoa, heiniä, lautaa ja vesijohtoputkea. Pesän halkaisija on sisältä noin 30 senttimetriä. Kuva: Tapani Mehtonen, Kaarina-Lehti.

Viestin LP-levy soi. LP Viestin ja LP Kangasalan välisessä puolivälieräsarjassa lentopallon naisten Mestaruusliigassa Viesti tyrmäsi vastustajansa miltei keskeytyskuntoon. Voittohuudossa mallia näyttää kapteeni Pauliina Vilponen (numero 10) keskellä. Viesti voitti Salohallissa torstaina erin 3–0. Joukkueet kohtaavat lauantaina Kangasalla ja sunnuntaina uudelleen Salohallissa. Jatkaja ratkaistaan paras viidestä -systeemillä. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Laitilan oma tunnuseläin etsi uutta kotia. Meklarina Laitilan JuhlaHelmessä pidetyssä huutokaupassa toimi Lasse Lemmetti. – Kaks laatikkoo, kauhia puhuminen eikä vitost saa, tuumasi meklari, kun koriste- ja käyttötavarat vaihtoivat omistajaa. Lemmetti etsii Laitilasta itselleen sopivaa pysyvää huutokauppatilaa. Kuva: Pirkko Varjo, Laitilan Sanomat.

Hauen leukaluu. Väinämöinen (Jaana Hongisto) on löytänyt merestä hauen leukaluun ja keksii kanteleen. Karhumainen kertoja kuvassa on Satu Luoto. Kuva on Kyrön päiväkodin Kalevala-aiheisesta näytelmästä. Kuva: Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti.

Läpsy faneilta. Laura Ahlqvist sai läpsyjä muotinäytöstä seuranneilta lapsilta. Loimaalaiset palvelut ja yritykset pääsivät esittelemään tuotteitaan, taitojaan ja osaamistaan lauantaina Voitto kotiin -tapahtumassa. Päivä huipentui muotinäytökseen, jossa kaikki asukokonaisuudet olivat loimaalaisista liikkeistä sekä hiukset ja meikit olivat paikallisten käsialaa. Kuva: Maija Paloposki, Loimaan Lehti.

