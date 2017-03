Viikon kuvat: Leipäjono ja timanttihäät

|

Elämän kirjo näyttäytyy koko laajuudellaan Viikon kuvissa. Vierailemme leipäjonossa Turussa ja kertaamme Uudenkaupungin autotehtaan menestystarinaa. Juhlimme myös timanttihäitä ja runkosarjan voittoa.

Lähestyvät kuntavaalit ovat esillä kuluneen viikon uutiskuvissa.

Jonot pitenevät. Musiikkipedagogiksi opiskeleva ja pienen lapsen yksinhuoltaja Maria Sapelkina käy jonottamassa ruoka-apua joka viikko. Katulähetyksessä Turussa on talven aikana koettu ennätyspitkä ruoanhakijoiden jono: 230 henkilöä yhdellä kerralla. Operaatio Ruokakassista kerrotaan, että ruoka-avun hakijoiden määrä on noussut 10–15 prosenttia joka vuosi. Kaikkiaan Turun alueella jaetaan tuhansia ruokakasseja viikoittain. Kuvat: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Timanttihäät eli 60 vuotta yhdessä. Eeva ja Veikko Elonen juhlivat viime kesänä timanttihäitään kesäpaikallaan Sauvossa. Tässä kuussa oli jälleen aihetta juhlaan, sillä Eeva täytti 86 ja Veikko 85 vuotta. Pariskunta asuu omakotitalossaan Kaarinan keskustassa ja viettää kesät pääosin Sauvossa. Kotityöt sujuvat edelleen ja paikasta toiseen kuljetaan omalla autolla. Kaarinassa asuvat lapset perheineen auttavat tarvittaessa. Kuva: Heinimaija Hirvonen, Kaarina-Lehti.

Salohalli repesi korisriemusta. Salon Vilpas varmisti seurahistoriansa ensimmäisen Korisliigan runkosarjan voiton lauantaina. Matias Ojalasta on tullut niin Vilpas Ultrasin kuin koko Salohallin lempipelaaja. Vilpas oli myös yleisökeskiarvoissa mitattuna liigan ylivoimainen ykkönen 1 594 katsojan keskiarvollaan. Vilpas aloittaa pudotuspelit lauantaina Salohallissa Pyrintöä vastaan. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Valmiina. Vaalileimasin ja Elina Raitanen olivat Somerolla valmiina, kun kuntavaalien ennakkoäänestyksen ovet aukesivat keskiviikkona. Ensimmäinen äänestäjä Somerolla oli ehdokkaanakin oleva Raimo Rönkkö. Hän kehui olleensa muissakin vaaleissa ensimmäisenä paikalla, joskin joku oli kerran kiilannut ajoissa tulleen äänestäjän ohi jonossa. Ennakkoäänestys päättyy tiistaina. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9. huhtikuuta. Kuva: Sari Merilä, Somero-lehti.

Raitiotie jakaa mielipiteet. Turun Sanomien lauantaina kauppakeskus Skanssissa järjestämässä kuntavaalipaneelissa mielipiteet raitiotiestä jakautuivat tasan puolesta ja vastaan. Raitiotien tarpeellisuuden puolesta liputtivat Vasemmistoliitto, vihreät, Rkp ja yllättäen myös kokoomuksen Petteri Orpo. Muut vastustivat. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Mollamaija jokaiselle vauvalle. Tänä vuonna jokainen Koskella syntyvä vauva saa mollamaijan. Eila Niskanen lahjoitti maanantaina kunnalle 30 tekemäänsä mollamaijaa. Koskelainen Krista Hakamäki ja hänen poikansa Niilo Launiainen hakivat kunnantalolta Niskasen lahjoittaman mollamaijan. Kuva: Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti.

Hengenpelastuksen paremmuusjärjestys. Turun Impivaarassa käytiin lauantaina ensimmäiset hengenpelastuksen SM-kisat uimahallin historiassa. Caribia Lifesaversin Jasmin Heino (edessä) ja Adeliina Parikka osallistuivat kisoissa 50 metrin nuken kuljettamiseen. Nukenkuljetuksessa mitataan nopeutta. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Tulen Uudestakaupungista. Hopeanharmaa Mercedes-Benz GLC välkkyy auringonpaisteessa Uudenkaupungin kaupungintalon edessä. Auton rekisterikilpi Uki-400 kertoo jo mistä auto on kotoisin. Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen (vas), kaupunginjohtaja Atso Vainio ja viestintäkoordinaattori Sonja Heinonen ovat tyytyväisiä promootiomersun teippauksiin. – Tämä promootiomersu tulee kaupunkimme markkinoinnin käyttöön ja tavoitteena on, että se liikkuisi mahdollisimman paljon eri puolilla Suomea. Kuva: Eija Isotalo, Uudenkaupungin Sanomat.

Lahjakkaiden linja vetää lukiossa. Kaarinan lukion yleislinjalle haki tänä keväänä ensisijaisena vaihtoehtonaan 46 nuorta, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisvuosina. Hakijamäärän romahdusta yleislinjalla selittää osin uusi Focus-linja, joka on suunnattu lahjakkaille oppilaille. Pääsyvaatimuksena linjalle on 8,5:n keskiarvo. Matikan yo-kokeeseen osallistuneet Elias Heliander ja Anton Koski ovat viihtyneet kohtalaisen hyvin Kaarinan lukiossa. Koski haki Kaarinan lukioon sijainnin takia. Helianderille Kaarinan lukioon päätyminen oli aluksi pieni pettymys, sillä hän olisi halunnut Turkuun. Kuva: Heinimaija Hirvonen, Kaarina-Lehti.

10 000 esineen kokoelma. Salon elektroniikkamuseossa on esillä eri vuosikymmenillä Salossa valmistettuja televisioita. Poliittisen väännnön kohteena ollutta museota ei uusien suunnitelmien mukaan lakkautettaisi, mutta se keskittyisi jatkossa elektroniikka-alan salolaiseen osaamiseen. Museon kokoelmaa karsittaisiin rajusti, ja epäolennaisesta materiaalista luovuttaisiin. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Kaapelikelasta hevonen puutarhaan. Turussa viikonloppuna järjestettävän Piha & Puutarha -messujen yleiskoristelusta vastaa tänä vuonna piikkiöläisen Livian Maaseutuopisto Tuorlan opiskelijat. Noin neljäkymmentä opiskelijaa on osallistunut messukoristelun suunnitteluun ja toteuttamiseen lehtori Maarit Haapamäen johdolla. Kuva: Jaana Pakarinen, Kunnallislehti.

Jono rekrytointirekkaan. Valmet Automotive palkkaa niin paljon työntekijöitä, että TE-keskuksen tietojärjestelmä ei tunnista lukua. – Tämä on hiukan noloa. Meidän esitteessämme lukee, että Valmet Automotiven tehtaalla on vapaana 999 paikkaa autonrakentajille. Nelinumeroista lukua 1000 ei meidän järjestelmämme nimittäin pystynyt käsittelemään, se on liian suuri, nauroi asiantuntija Pirkko Mäkelä Uudenkaupungin TE-keskuksesta. Torilla oli heti aamusta jonoa rekrytointirekkaan, jossa sai jättää yhteystietonsa sekä halutessaan mennä pikahaastatteluun. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

Päiväkoti muuttoautoon. Kaarinalaisen M&M Niemen työntekijät Timo Holma, Aleksi Rantanen, Heikki Sulin ja Mika Terävä kuljettivat laitilalaisen Pähkinäpensaan päiväkodin neljän osaston tavarat väistötiloihin kaupungintalolle. Viime perjantaina Pähkinäpensaan päiväkodissa nuuhkivat lahjomattomista nenistään tunnetut homekoirat ja torstaina suurin osa päiväkodista muutettiin kaupungintalolle väistötiloihin. Päiväkodin sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmia on yritetty selättää useammallakin mittavalla remontilla, mutta ainakin toistaiseksi turhaan. Kuva: Solina Saarikoski, Laitilan Sanomat.

Mr Urheiluruutu ja Mr Suomi-koris. Pentti Salmi (sininen paita) Salon Vilppaan ottelukatsomossa salolaisen Miika Heikinheimon seurassa. Hiljattain Urheilutoimittajain liiton Elämäntyö-palkinnon pokannut Salmi muuttaisi Korisliigasta kaksi asiaa. – Vähemmän amerikkalaisia ja parempia tuomareita. Nämä on ne kipupisteet, Salmi linjaa. Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

