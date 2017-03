Viikon kuvat: Säilötty sudenjälki ja arkistokatastrofi

|

Turun yliopistolla sattui arkistokatastrofi tällä viikolla. Kulttuurientutkimuksen laitoksen arkistokokoelmia joutui erehdyksessä roskalavalle sateeseen. Aineisto on nyt nostettu takaisin sateen suojaan ja sitä kuivatetaan ja kunto tarkastetaan. Kastunut aineisto on lohduton näky.

Pöytyän Mustanojan kyläyhdistyksen kevätretkellä päästiin ihmettelemään suden jälkiä. Reino Kallio oli säilönyt helmikuun lopussa tallautuneet jäljet nurinpäin kumotun ahkion alle.

Viikon kuvat esittelevät elämää, tapahtumia ja uutisia viikon varrelta eri puolilta Varsinais-Suomea.

Arkistokatastrofi yliopistossa. Turun yliopiston kulttuurientutkimuksen laitoksen arkistokokoelmia joutui erehdyksessä roskalavalle sateeseen tällä viikolla. Kokoelmat sisältävät uskomusperinnettä ja muistitietoa useilta vuosikymmeniltä, eikä kaikkea ole digitoitu. Saamelaisperinteen kokoelma on maailman laajin. Fennicumissa säilytetty kokoelma oli tarkoitus siirtää välivarastoon ja puhdistettavaksi, mutta ilmeisesti tietokatkoksen vuoksi suuri osa aineistosta päätyi muuttopalvelun kantamana roskalavalle. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Säilötty sudenjälki. Pöytyän Mustanojan kyläyhdistyksen kevätretkellä päästiin ihmettelemään suden jälkiä viime sunnuntaina, kun Reino Kallio esitteli, millaiset jäljet pihapiirissä vieraillut susi jätti. Kallio oli saanut talletettua jäljet nurinpäin kumotun ahkion alle. Hän oli varjellut niitä helmikuun 25. päivästä saakka, jolloin susi jolkotteli Kallion konehallin läheisellä pellolla 30 metrin päässä asuintalosta. Kuva: Kiti Salonen, Auranmaan Viikkolehti.

Sortuma-alue on taas kunnossa. Kiskon Aijalan kaivossortuma on käytännössä saatu korjattua ja alue siivottua. Outokumpu vastaa sortuman aiheuttamista korjaus- ja siivouskuluista, mutta kustannusten suuruutta ei yhtiöstä vielä arvioida. Alueella sortui helmikuun alussa vanha kaivoskuilu, josta syöksyi arviolta 1 700 kuutiometriä vettä ja lisäksi muuta tavaraa ympäristöön. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Kultapytty kohti kattoa. Laitilan Jyskeen B-tyttöjen ringettejoukkue eteni SM-runkosarjassa tappioitta. Sarjalle tuli komea päätös, kun jyskeeläisten kaulaan pujotettiin kultaiset mitalit. Kapteeni Veera-Maria Mattila sai lauantaina nostaa pytyn kohti Laitilan jäähallin kattoa. Kuva: Ari Anteroinen, Laitilan Sanomat.

Julkistus oli show. Paluun tekevä turkulainen Ilmiö-festivaali julkisti kesän ohjelmistonsa Kakolan entisen keskusvankilan kappelissa. Spoken word -artisti Dxxxa D julisti ohjelman Kuuma ankanpoikainen -nukketeatteriryhmän siivittämänä ja performanssi näytettiin suorana monikameratuotantona Youtubessa. – Tyypillistä meille, että asioita ei tehdä helpoimman vaan vaikeimman kautta, Ilmiön vastaava tuottaja Tuomas Sara kuvailee. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Mamman kanssa syömään. Kaarina Rouvali tuli Metsämaan kouluruokailuun syömään viitosluokkalaisen Sani Rouvalin kutsusta. Loimaalaiskoulun ruokalistalle osui kasviskiusausta. Loimaalaisten koulujen ruokailuissa nähdään näinä aikoina paljon vieraita, sillä Loimaalla lapsi saa kutsua itselleen läheisen aikuisen mukaan kouluruokailuun tai päivähoitopaikkaan. Kyse on satavuotiaan Suomen juhlallisuuksista. Kuva: Anu Salo, Loimaan Lehti.

Pyöräilykausi on alkanut. Monen polkupyöräilijän renkaat on vaihdettu pyörähuollossa, koska terävä hiekoitushiekka on rikkonut kumeja tavallista enemmän. Nastarenkaiden aika on ohi, ja kesäkumeja vaihdetaan alle. Salossa Pyöräkeitaassa Ismo Koivunen (vas.) ja Jari Syvänen huoltavat polkupyöriä. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Yleisö ja ehdokkaat samaa mieltä. Tuetko kilpailuttamista? Esimerkiksi kaupungin kiinteistönhoidon osalta, kysyi Somerolla vaalipaneelia vetänyt Markku Kankare. Tässä kysymyksessä yleisö ja kuntavaaliehdokkaat olivat samaa mieltä. Kuva: Sari Merilä, Somero-Lehti.

Loppurutistus joella. Kiskonjokeen rekasta talvella valunutta loppua öljyä on päästy keräämään jäiden sulaessa. Salossa Perniön VPK:n apuna on ollut Meritaito. Jäljellä olevaa öljyn määrää ei pystytä arvioimaan. Kiskonjoen jäiden vangiksi jäänyttä loppua öljyä on ohjattu puomien avulla niin sanotulle skimmerille ja kerätty pois. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Kengurukengät lankutuksen perään. Naantalin Kylpylässä järjestetään huhtikuussa lankkupitohaaste. Kyseessä on hyväntekeväisyystapahtuma, jonka tuotto ohjataan lyhentämättömänä Hope ry:lle. Pia Teissala haastaa kaikki tempaisemaan liikunnan riemun puolesta. Lankutuksen jälkeen on mahdollista kokeilla kengurukenkähyppelyä – keskivartalossa nekin tuntuvat. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Someron ylpeys. Täpötäysi monitoimitalo odotti jännityksestä jäykkänä kansansankari Henrik Illikaista, jonka yhtyeen Tiisun uusi levy julkistettiin Somerolla. Levyllä kuullaan Someron sisäpiirivitsejä ja käsitellään pinttyneitä kliseitä brutaalilla suoruudella. Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen oli antanut keikalle tukensa Facebook-videon muodossa. Keikan jälkeen hän hehkutti Someron uutta ilmiötä. Kuva: Armas Töykkälä, Somero-lehti.

Leikkaustoiminta jatkuu. Sairaalan leikkaussalit eivät jää tyhjilleen, vaan tiloja käytetään jatkossa polikliiniseen kirurgiaan, iloitsivat Vakka-Suomen sairaalan johtava ylihoitaja Esko Tähtinen, osastonhoitaja Anna Suikkanen, ylilääkäri Tuomo Mehtälä ja sairaanhoitaja Mette Huuskonen. Vakka-Suomen sairaalassa erikoistutaan polikliiniseen kirurgiaan. Tämä tarkoittaa paikallispuudutuksessa tehtäviä toimenpiteitä. Kuva: Maija Ala-Jääski, Uudenkaupungin Sanomat.

Viikon kuvat: Kuvia eri puolilta maakuntaa

Julkaisemme perjantaisin verkkosivuillamme koosteen edeltävän viikon kiinnostavimmista kuvista.

Sarja tehdään yhteistyössä yhdeksän eri lehden kanssa: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.