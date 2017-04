FinnTerveys tutkii Kaarinassa

|

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on toteuttanut tammikuusta lähtien koko maan kattavaa FinTerveys-tutkimusta. Tutkimusryhmät kiertävät 50:llä paikkakunnalla. Kaarinassa tutkimusryhmä on 2.5.–8.5., ja tutkimuspaikkana on Piikkiön terveysasema.

FinTerveys-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä, elintavoista ja kansantautien kehityksestä. Tutkimukseen kutsutaan noin 10 000 yli 18-vuotiasta henkilöä eri puolilta Suomea. Tutkittavat on valittu satunnaisotoksella, ja he saavat kaikki itseään koskevat tutkimustulokset. Tutkimuksella saadaan monipuolinen kuva siitä, miten suomalaiset voivat.