Kaarinan paloasema siirtyy Krossiin?

|

Aluepelastuslautakunta käsitteli torstaisessa kokouksessaan Kaarinan paloaseman tulevaisuutta ja oli sitä mieltä, että asema voisi siirtyä liikenteellisesti keskeisemmälle paikalle. Paikka saattaa olla Krossin alue. Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan puheenjohtaja Pia Lindellin mukaan tonttipaikkaa ei kuitenkaan olla vielä päätetty.

– Varmasti virkamiehet alkavat katsoa tontin paikkaa vähitellen. Asiasta on nyt keskusteltu alustavasti, mutta saa nähdä miten se etenee virkakoneistossa niin, että tontti tyydyttäisi molempia. Siihen saattaa mennä vuosi tai kaksi.

Nykyinen paloasema on Kaarinassa keskeisellä paikalla.

– Vaatisi investointeja, että asema saataisiin parempaan kuntoon. Kaupungillakin saattaa olla myös intressejä vapauttaa koko nykyinen tontti. Suunnitelmissa on, että kun asema siirtyy, Kaarinan VPK:n tilat tulisivat myös uuden aseman yhteyteen. Asemia yhdistämällä saisimme toimivammat tilat hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Tärkeintä on, että uusi sijainti mahdollistaisi avun lähdön nopeammalla aikataululla

– Mitä helpommin lähtöön päästään, sitä nopeammin paloauto tulee. Isot tiet vetävät aina paremmin