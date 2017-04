Kaarinassa Vihreillä luvassa iso kasvu

|

Ennakkoäänten perusteella Kaarinassa vaalivoittoon on menossa Vihreät, sillä he kasvattivat kannatustaan edellisistä kuntavaaleista peräti lähes 6 prosenttia. Suurin ryhmä on edelleen kuitenkin kokoomus. Sen osuus ennakkoäänistä on 27,3%. Toisena on sdp 22,9% ja kolmantena siis vihreät 16,3%. Perussuomalaisilla on 9,2% ennakkoäänistä. Eniten ennakkoääniä sai Janne Aso (ps) 300. Toisena on Jere Järvinen (sd) 125 äänellä.

Ennakkoäänien perusteella kokoomus menettää kaksi paikkaa, vihreät saisivat kaksi tai kolme paikkaa, sdp,vasemmistoliitto ja kristilliset pysyvät ennallaan. Keskusta on tuplaamassa paikkansa neljään. Rkp sen sijaan on menettämässä toisen paikkansa.

