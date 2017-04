Monimuotoinen ja elävä maalaiskaupunki

|

Juttukeikka maanantaiaamuna Kaimalantien varrella oli kerrassaan virkistävä, eikä vain raikkaan kelin vuoksi. Kaksi puuhakasta rouvaa oli kattanut postilaatikolle kahvipöydän ja kertoi kattavansa simapöydän vapunpäivänä, kun Kaimalassa järjestetään vappumarssi.

Vappumarssi Paimion Kaimalassa, ja kulkijoina kaupunkilaisia sieltä täältä, ei vain oman kylän väkeä. Idea on iloinen ja eloisa. Monimuotoinen ja elävä Paimio on itseasiassa todella hyvä mainoslause. Monimuotoinen ja elävä Paimio henkii positiivista kykyä katsoa asioita eri vinkkelistä kuin on totuttu, se viestii uudistumiskykyä ja myönteisyyttä ja uskoa tulevaan. Kaikkea tätä koko pitäjä – eikä todellakaan vain Vista – kaipaa.

Paimiossa on itse asiassa jo pidempään herännyt mielenkiintoisia väreitä, vaikka taloudellisessa mielessä olemme eläneet vaikeita aikoja. Kunnia tästä kuuluu ihmisille, joilta on löytynyt näkymystä, kykyä ja tahtoa taistella puuduttavaa ei tuosta mitään tule-asennetta vastaan.

Tällaisia tarinoita yhdessä tekemisestä ja yrittämisestä tarvitaan aina, sillä asuinympäristö voi olla paljon muutakin kuin vain paikka, missä koti on. Jokaisella on oma merkityksensä ja vastuunsa siitä, millaiselta kotikaupunki tuntuu ja millaista siellä on elää.

Marssin ajatus on kasvattaa yhteishenkeä paitsi Kaimalassa, myös laajemmin Paimiossa. Sitä samaa työtä ovat tehneet omalla kolkallaan esimerkiksi sukselalaiset, jotka ovat kylätapahtumasta kasvattaneet seudullisen tapahtuman. Reko-tori on sekin tehnyt mittavaa työtä paikallisen osaamisen ja lähituotannon näkyvyyden kasvattamisessa. Sauvossa on punnerrettu matkailutiehanketta ja kehitetty sen kupeessa vaikka mitä pienimuotoista uutta. Paimionjoen varren polkureitistö on saamassa vauhtia. Kaikki nämä muutamat esimerkit osoittavat, miten ideasta pääsee eteenpäin, jos tahtoa ja halua on ja joku viitsii vielä nähdä vähän vaivaa.

Viime viikolla esiin nousi idea Paimion parantolan käytöstä vanhusten hoivapalveluissa. Parantola-ajatuksista ei lie Esperi-kaupan kaatajaksi, mutta ei se huono ole, että Parantolasta puhutaan. Siinä mäessä on kyllä sijaa monille kysymyksille ja vastauksille. Sekin täytyy hyväksyä, että ajatusten virta on joskus itsessään tärkeää, ja sivuraiteiltakin voi löytyä joku eteenpäin vievä ajatus.

Taina Tukia