Opastetaulut putoavat ja repsottavat – vanhan ykköstien merkit ovat rappiolla Paimiossa

Ohituskaistan opastaulu makaa tien pientareella. Ruoho alkaa jo kasvaa merkin päälle.

Risteyksen opastekyltin toinen puoli on irronnut kiinnikkeistään. Näyttää siltä, että on vain ajan kysymys, koska viitta putoaa kokonaan kannattimiltaan.

Bussipysäkin merkki on niin virttynyt, että kuvaa ei erota. Vain merkin muoto paljastaa, että se kertoo bussipysäkistä.

Liikenne vanhalla ykköstiellä eli 110-tiellä on vähentynyt moottoritien seurauksena. Paimion ja Salon välillä liikkuja kohtaa surullisen rappio-tunnelman, kun osa opastauluista ja liikennemerkeistä on räikeän huonossa kunnossa.

Vanhan ykköstien merkkien heikko kunto on myös Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tiedossa. Määrärahat eivät kuitenkaan riitä kaikkien huonokuntoisten merkkien ja opastaulujen uusimiseen, sanoo Varsinais-Suomen Ely-keskuksen aluevastaava Markus Salminen.

– Maanteiden hoidon alueurakoissa on sovittu tietty määrä merkkien uusimisia ja tietty neliömäärä opastetaulujen uusimisia. Sovituilla määrillä ei kuitenkaan saada kaikkea tarpeellista uusittua, kertoo Salminen.

Salmisen mukaan merkkejä pyritään uusimaan huonoimmasta päästä. 110-tiellä osa vanhoista tauluista ja merkeistä on vielä vaneripohjaisia. Niiden kestävyys ei ole samaa luokkaa kuin nykyisten alumiinista tehtyjen merkkien.

Ely-keskuksella on ollut erillisrahoitus, jolla 110-tien merkkejä ja opastetauluja on uusittu Turun ja Kaarinan Piikkiön välillä.

– Myös kasitiellä on uusittu merkkejä erillisrahoituksella. Erillisrahoitusta tarvitaan isojen opasteiden uusimiseen, jotta urakkaan kuuluvat neliömäärät eivät tule heti täyteen. Kymmenen neliön taulu on melko pieni moottoritiellä. Siellä opasteet ovat usein 20–30 neliön kokoisia, kertoo Salminen.

Paimion alueen tienhoitourakkaan kuuluu vuosittain 250 kappaletta uusittavia liikennemerkkejä ja 65 uusittavaa merkkiä ja merkin tukirakennetta. Lisäksi urakassa on sopimus 50 neliön verran opastaulujen uusimisesta ja 20 neliön verran portaalien uusimisesta. Portaalit ovat risteyksessä, ajoradan päällä olevia opastetauluja.

Saman verran merkkejä kuuluu myös Salon alueen hoitourakkaan. Paimion ja Salon urakka-alueiden raja on Hajalassa. Destia hoitaa Paimion alueen tienhoitourakkaa.

– Salon urakka-alueella meillä on tänä vuonna käytettävissä 50 000 euroa ylimääräistä rahaa Someron alueen tippuneiden merkkien korjaamiseen, sanoo Salminen.

Ely-keskus valmistelee Paimion alueen tiehoitourakkaa parhaillaan uudelle kilpailutuskierrokselle. Uusi urakkakausi alkaa lokakuussa 2018.

Ely-keskus tarkastelee nyt urakan sisältöä, ja kerää tietoa teiden kunnosta myös urakoitsijalta. Tällä hetkellä urakasta vastaa Destia.

Alueen tieurakkaan kuuluvat 110-tieltä lähtevien yksityisteiden väistämisvelvollisuusmerkit ja stop-merkit. Tiekuntien tai kuntien vastuulla ovat kuitenkin tien nimen kertovat valkopohjaiset viitat.

Salon alueen urakasta vastaa YIT Rakennus.

Merkkien uusimiset hoidetaan yleensä keväisin.

Fakta

Mitä uusi merkki maksaa?

Uusi liikennemerkki maksaa noin 180 euroa tukirakenteineen paikalle asennettuna.

Uuden opastaulun neliöhinta on noin 250 euroa.

Kuvat: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat