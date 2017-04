Parantolan hoivatoiminta ei sovi Paimion käsiin

|

Paimiossa nousi viime viikolla esiin idea Paimion Parantolan käytöstä hoivatoimintaan. Keskiviikkona valtuustoon menevän Esperi-sopimuksen vastustajat esittivät, että on tutkittava tarkemmin Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin hallitseman Paimion parantolan käyttöä mahdollisina hoivatiloina ja sen vuoksi olisi jätettävä Esperi-sopimus odottamaan. Sosiaalisessa mediassa keskustelu asiasta kävi vilkkaana läpi viikonlopun.

Parantolavaihtoehdon nosti esille demarien valtuutettu Sari Murto, joka on moittinut Esperi-kaupan kiirettä ja perännyt muita ratkaisuvaihtoehtoja vanhushuoltoon kuin pikaista vanhainkodin toimintojen myyntiä. Murto ja asian ympärille syntynyt vapaaehtoinen Parantolatyöryhmä kutsuivat maanantai-iltapäivällä parantolaan väkeä pohtimaan parantolan uusiokäyttöä mahdollisena vanhainkotina.

Tilaisuudessa oli paikalla Murron lisäksi VSSHP:n tekninen isännöitsijä Hannu Laaksonen. Se tuli selväksi, että sairaanhoitopiirin intresseissä on löytää parantolalle joko ostaja tai lisää sellaisia vuokraajia, jotka täyttävät mm. Museoviraston tälle suojelukohteelle ja siellä olevalle toiminnalle asettamat kriteerit.

Isännöitsijä Laaksonen kertoi, että sairaalamaisten huoneiden väliin on mahdollista toteuttaa saniteettitiloja, ja asiasta on olemassa ainakin karkeat suunnitelmat. Kustannusarviosta hän ei osannut kertoa. Ylipäätään parantolarakennuksen käyttö muuhun kuin hoito- tai hoivatoimintaan on mahdotonta, koska kiinteistö on Museoviraston suojeluksessa.

