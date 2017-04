Peimari United starttaa huomenna kauden kakkosessa

|

Sarjanousija Peimari United lähtee lauantaina alkavaan jalkapallon miesten Kakkosen kauteen yllätysvalmiina haastajana. Näin uskoo ainakin joukkueen monivuotinen kapteeni Samuli Vihervirta.

– Peli on ollut yllättävänkin hyvää jo kevään ensimmäisistä harjoituspeleistä lähtien, joten siinä mielessä voi lähteä ihan luottavaisin mielin kauteen. Tiedämme, että lähdemme sarjaan haastajana, mutta tavoitteemme on siitä huolimatta yllättää epäilijämme myös tällä kaudella, hän sanoo.

Peimari United pelasi kevään aikana kuusi harjoitusottelua, joskin vastustajista kolme on ollut Kolmosen joukkueita. Valmentajana jatkaa portugalilainen Diogo Nobre.

SalPaa ja FC Jazzia vastaan Peimari sai esimakua Kakkosen vastuksista, ja Vihervirran mukaan näissä kahdessa koitoksessa oli sekä hyvää että myös kehitettävää.

– Kaikenkaikkiaan olen ollut yllättynyt siitä, miten hyvin olemme heti pystynneet vastaamaan Kakkosen joukkueiden pelaamiseen. Toki ottelu Jazzia vastaan (0–2 tappio) näytti, että töitä on yhä myös tehtävänä.

Kakkosessa suurin osa joukkueista harjoittelee jo 4–5 kertaa viikossa, mutta Peimari on päätynyt edelleen jatkamaan kolmella viikkoharjoituskerralla.

Peimari starttaa Kakkosen kautensa kahdella vierasottelulla. Ensin joukkue kohtaa tulevana lauantaina Espoossa EsPan ja viikkoa myöhemmin Porissa FC Jazzin.

Kuntsari julkaisee lehdessä ja netissä Peimari Unitedin pelaajaesittelyt, ensimmäiset kolme 21.4. lehdessä. Ne kerätään erilliseen pelaajagalleriaan, nimellä Peimari pelaajagalleria. Käy katsomassa kun galleria täydentyy.

