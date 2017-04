Poliisitalo kiinni lauantaisinkin

|

Turun poliisiaseman poliisipäivystysten aukioloaikoihin tulee muutoksia ja päivystys on jatkossa lauantaisin suljettu. Muutokset tulevat voimaan Turun pääpoliisiasemalla lauantaista 8.huhtikuuta 2017 alkaen. Turun poliisipäivystys on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8 – 17.

– Lauantaisin poliisipäivystyksen kävijämäärä on ollut vain muutamia ihmisiä. Aukioloaikojen muutoksilla pystymme kohdentamaan työvoiman niihin aikoihin, kun poliisipäivystysten asiakaspaine on suurimmillaan, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Kari Puolitaival.