Rakennatko isommin tai pienemmin?

|

Huomenna lauantaina on paikka ja sauma lähteä tutustumaan Paimion Sähkömiehentiellä järjestettäviin asumisen, rakentamisen ja sisustamisen pienmessuihin, joita järjestävät Paimion kaupunki ja yrittäjät yhteistyössä. Messutapahtuma on avoinna klo 11-15, ja paikalla on paikallisia alan yrittäjiä tarjoamassa palveluksiaan niin talonrakennuttajille kuin remontoijillekin.

Todella usein on niin, että täältäkin lähdetään muualle hakemaan palveluja, joita löytyisi myös paikallisesti. Tarjonta ja kysyntä eivät löydä toisiaan, mutta tässä tapahtumassa sitä yritetään edesauttaa.

Paikalla on hippasen ohjelmaa myös lapsille ja kaupunki tarjoaa myös kaffet.