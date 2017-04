Päiväkotitontin kaava nähtäville

|

Kaavaehdotus Paimion uuden yksityisen päiväkodin tontista on valmistunut. Paimion ympäristölautakunta päätti asettaa Mäkiläntien nimellä kulkevan kaavan nähtäville. Tontille saa kaavaehdotuksen mukaan rakentaa korkeintaan kaksikerroksisen päiväkodin. Kaupunki haluaa paikalle matalaa rakentamista, jonka kuvaillaan esittelytekstissä sopivan hyvin lähiympäristöön.

Tontilla on ollut niitty, joka on niitetty muutaman kerran vuodessa.

Raisiolainen HoivaOte Oy osti helmikuussa tontin kaupungilta 62 000 eurolla.