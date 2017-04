Sinä päätät sunnuntaina

|

Sunnuntain kuntavaalipäivästä toivon vilkasta, sillä kaikissa alueen kunnissa äänestysaktiivisuudessa on edelleen reilusti kirivaraa. Vaikka ennakkoäänestys sujuikin paremmin kuin edellisellä kerralla, niin vaalipäivän uurnat huutavat ääniä.

Kuntavaalit ovat tapa toteuttaa edustuksellista paikallista demokratiaa. Mahdollisimman korkea äänestysprosentti on paras tae sille, että vaaleissa valittu kunnan ylin päättävä elin toteuttaa kuntalaisten enemmistön tahtoa.

Vaalien alla aiempaa vilkkaampana käynyt kuntalaiskeskustelu on Paimion päättäjille jatkossakin hyvä kirittäjä, mutta monista hyvistä puolista huolimatta se on osoittautunut myös jossain määrin epäsosiaaliseksi tavaksi keskustella. Sieltä nousee esiin hyviä ideoita ja keskustelunavauksia, mutta myös erimielisyyksiä ja riitoja. Kun viestitys käy ylikierroksilla, some on nopea ja lavea väylä. Joku tulee suutuspäissään pärstäpukkaamaan mitä sattuu ja toinen lukee tavallaan.

Moni satunnaisemmin somea seuraava hämmentyy saadessaan väärää tietoa. Väärinkäsitysten ruokkiminen on toki yksi tapa politikoida. Sitä vain ei pitäisi unohtaa, että väärinkäsitykset voivat olla vahva vaikutin, ja seuraukset arvaamattomia. Se on somen heikkous, kuten valtakunnan mitassakin juuri huomattiin.

Vastakkainasettelu on voimakas ilmiö asiassa kuin asiassa. On heitä, joiden mielestä sosiaalinen media ja digitaalisuus on ihan huippua ja nykyhetkeä ja kerrassaan auvoista, ja sitten heitä, jotka katsovat, että väylissä ja keinoissa on vielä paljon kehittämistä. Digitaalistuvassa maailmassa varmaa on, että muutos jatkuu. Moni on kaivannut somekeskusteluja myös Sauvoon.

Tulevaisuuteen on vielä matkaa, joten tärkeää politiikassa on edelleen kyky kuunnella ja keskustella ja niellä se, että oma tahto jää muiden jalkoihin. Kokoukset pidetään edelleen sen kuuluisan yhteisen pöydän ääressä. Varmasti monia asioita hierretään jatkossakin perusteellisesti.

Jotenkin kaiken vaalitöhinän keskellä oli suuri ilo huomata, että Paimiossa ehdokkaat aikovat laajalla rintamalla pestä itsensä puhtaaksi yhteissaunassa ja paljussa. Aloitatte sitten putipuhtaina ja sopuisasti yhteistyön meidän kaupunkilaisten parhaaksi. Miten muuten siellä Sauvossa?

Äänestä! Valitse, kuka päättää puolestasi.