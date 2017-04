Vaalisauna kutsuu yli puoluerajojen

|

”Yleensä syytetään puljailusta ja nyt on tiedossa paljuilua!”

”Paimiossa rupeaa olemaan melkoiset kierrokset mittarissa, kun ehdokkaat saadaan riisuutumaan.”

Muun muassa näin räväkästi innostuivat useat paimiolaisehdokkaat, kun Kokoomuksen Jarkko Kallio ideoi sosiaalisessa mediassa puolueiden yhteistä vaalitapahtumaa. Se järjestetään R-kioskin pysäköintialueella huomenna lauantaina kello 12-15.

Kallio ja kumppanit tempaisevat paikallisen vaalikampanjoinnin päätteeksi saunan kuumaksi keskellä Vistaa. Liikennevaloristeyksen tuntumaan tuodaan mobiilisauna ja palju, ja kaikki puolueet on kutsuttu löylyttelemään.

Tarjolla on paitsi saunaseuraa myös makkaraa, salaatteja, lettuja ja palan painikkeeksi jopa suklaamunia. Paikalle ovat ilmoittautuneet kaikki ehdokkaita asettaneet ryhmät, ja siitä on sopu, että yhteisen teltan siimeksessä ei enää kampanjoida.

Moni onkin sosiaalisen median syövereissä perännyt Paimioon hyvän yhteishengen ja äänestysvilkkauden nostattamista.

”Kuinka monta ääntä voi saada, jos menee R-kioskin pihalle istumaan saunaan?”

