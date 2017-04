Viikon kuvat: 15-vuotias jokkistyttö ja laboratorion nystyrät

|

Viikon kuvissa näkyy kevät. On pyöräilykisaa räntäsateessa, kylvökelien odottelua pellon reunalla, renkaidenvaihtoa ja mitalipelejä.

Viikon kuvat kertovat kiinnostavista uutisista, erikoisimmista tapahtumista, ilmiöistä, henkilöistä ja ajankuvasta eri puolilta Varsinais-Suomea.

Sarja tehdään yhteistyössä yhdeksän eri lehden kanssa: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.

Nuori jokkistaituri. Loimaalainen Emilia Hongisto, 15, toivoo olevansa joskus jokkiksen suomenmestari naisten luokassa. Viimeisin palkintopokaali tuli Rovaniemeltä, jossa hän sijoittui talvimestaruuskisoissa toiseksi. Seuraavaksi edessä ovat vappukisat Vetelissä. Lajin luonteeseen kuuluu, että kilpailun jälkeen autoista voi tehdä ostotarjouksia. Hongisto aloitti kilpauransa Kuplalla. Talvimestaruuskisoissa ollut Fiat 850 meni kaupaksi, ja nyt työn alla on Opel Corsa. Kotona hän harjoittelee peltoauto-Peugeotilla. Treeniautona on Fiat 133. – Autoja tulee ja autoja menee. Ei sillä oikeastaan ole väliä. Kuva: Kiti salonen, Loimaan Lehti.

Kevään pyllistys kesälajeille. TS-kortteliajot poljettiin viime lauantaina karuissa oloissa. Kevät pyllisti kilpailijoille ja yleisölle rakeiden, lumen, rännän ja veden muodossa. – Kylmä siellä meinasi sateessa tulla, mutta jalat toimivat hyvin, miesten kisan voittaja Samuel Pökälä kommentoi. Kuvassa naisten kilpailun osallistujia. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

Pyllylleen meni. Nimittäin Someron Voima Futsalin haaveet kultamitalista ja Suomen mestaruudesta. Hallitseva Suomen mestari Sievi FS kukisti somerolaisjoukkueen välierissä. Vastustajakseen loppuotteluihin Sievi saa jyväskyläläisen Kampuksen Dynamon. Somerolaiset taas pelaavat akaalaista Leijona Futsalia vastaan pronssipelissä lauantaina. Kuva: Kari Eerikäinen, Somero-lehti.

Koulu pakeni sisäilmaa ulos. Kaarinan Hovirinnan 4B-luokan Cinat Faizy (vas.), Eero Järvelä, Erza Peci, Eerik Lahtinen ja Sanni Mellanen täyttivät ympäristöopin tehtävämonistetta ulkona. Sisäilmaongelmista kärsivän koulun opetus siirrettiin kokonaan ulkoilmaan torstaina. Samassa koulurakennuksessa toimivan suomenkielisen Hovirinnan koulun ja ruotsinkielisen S:t Karins svenska skolan oppilaat levittäytyivät koulun pihalle, lähimetsiin ja puistoon. Kuva: Tatu Lertola, Turun Sanomat.

Merikotkasta löytyi lintuinfluenssaa. Laitilan Koljolanjärven rannalta löytyi kuollut merikotka, josta on todettu korkeapatogeeninen H5N8-tyypin lintuinfluenssa. Kyseessä on 15. Suomessa varmistunut lintuinfluenssatapaus. Merikotka löytyi pari viikkoa sitten laitilalaisen Sirke Lehtilän mökin pihamaalta. Lehtilä ihmetteli, mikä ihme hänen narsissiensa päällä makaa. Hän ilmoitti linnusta Laitilan päivystävälle eläinlääkärille. Sitä kautta lintu toimitettiin Helsinkiin Eviralle tutkittavaksi. –Merikotka oli todella mahtavan kokoinen, noin neljäkiloinen ja oman arvioni mukaan siipien väli olisi lähemmäs kaksi metriä, Lehtilä kuvailee. Kuva: Sirke Lehtilä, Laitilan Sanomat.

Oulusta Uuteenkaupunkiin. Anne Kontio muutti helmikuussa töihin Oulusta Uudenkaupungin autotehtaalle. Alun perin pukuompelijaksi valmistunut nainen on ehtinyt kouluttautua myös ravintovalmentajaksi ja olla töissä ikkunatehtaalla ja ravintolassa. Hallitus lupasi keskiviikkona puoliväliriihessä, että tämän vuoden ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä tulee varoja positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen Varsinais-Suomessa. Siitä odotetaan apua muun muassa Uudenkaupungin autotehtaan työpaikkojen täyttämiseen. Työvoiman alueellista liikkuvuutta parannetaan verovapaiden päivärahojen aikarajaa pidentämällä. Myös liikkuvuusavustusta laajennetaan. Työasuntovähennyksen käyttöä arvioidaan. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

Säkkikaupalla keräysvaatetta. Salossa päätyy UFF:n laatikoihin selvästi enemmän vaatteita kuin valtakunnassa keskimäärin. Salon tulos oli 3,47 kiloa per asukas, kun se valtakunnassa oli 2,91 kiloa viime vuonna. Joona Kilpijärvi tyhjentää UFF:n keräysastiaa Halikossa. Koko Suomessa vaatekeräys tuotti viime vuonna 14,2 miljoonaa kiloa, kun tuotto vuonna 2008 oli noin puolta pienempi, vajaat 7,7 miljoonaa kiloa. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Karjala mökkipihalla. Erkki Känkänen on rakentanut pikku Karjalaa mökilleen ja sen ympäristöön Someron Salkolaan 1990-luvun alkuvuosilta lähtien. Muistot menneistä ajoista, sukupolvien ketjusta ja lapsuudesta ovat rakennuksissa, esineissä, patsaissa, vaneritauluissa ja erilaisissa installaatioissa. Esimerkiksi evakkomatkan menoa voi kuvitella, kun katselee Känkäsen tekemää hevosta ja kärryillä istuvaa ohjastajaa. – Minä olen tuonut Karjalan tänne, kun ei minusta ole enää sinne lähtijäksi. Karjalaisuus on minulle henki ja elämä. Se on sydämessä, mielessä ja kyynelissä, vahvistaa Erkki Känkänen. Hänellä on oma kirkko, joka on ulkopäin kuin synnyinpitäjässä Muolaassa. Kuva: Merja Ryhtä, Somero-lehti.

Parkour-hyppyjä. 15-vuotiaat Vertti Silver ja Otto Kuivisto (ylhäällä) ovat tuoneet Paimioon parkourin – liikuntalajin, jossa pyritään etenemään paikasta toiseen mahdollisimman nopeasti, sulavin ja tehokkain liikkein. Kaksikko on harrastanut lajia jo osittain ekaluokasta alkaen, mutta virallisesti viime kesästä lähtien, jolloin he ryhtyivät harrastamaan sitä Turun parkour akatemiassa. Pojat perustivat oman harrastusryhmän Paimioon, ja nyt parkour-treeneissä saavat käydä 4.–7.-luokkalaiset oppilaat. – Nyrkkisääntönä on se, että hyppy ei saa onnistua alle kahdessa minuutissa, mutta se pitää suorittaa alle kymmenessä, Vertti Silver kertoo vaikeustasoista. Tässä taidonnäytteen antaa 12-vuotias Saara Kujala. Kuva: Ina Virtanen, Kunnallislehti.

Antennitestilaboratorion muodot. Matkapuhelinjätti Microsoft ilmoitti lopettavansa Salon matkapuhelinyksikön kokonaan heinäkuussa 2015. Puhelinten valmistuksesta oli luovuttu jo muutama vuosi aiemmin. Yleisöllä oli mahdollisuus tutustua ulkopuolisilta aiemmin tiukasti varjeltuun kampusalueeseen avoimien ovien päivinä kuluneella viikolla. Tiloihin etsitään nyt uusia vuokralaisia ympäri maailmaa. Kampuksella on useita varusteltuja testilaboratorioita kuten tämä antennitestilaboratorio. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Kylvökelejä odotellessa. Erittäin kalseissa merkeissä edennyt kevät on siirtänyt kylvöjen aloittamista. Pro Agrian asiantuntijan Jarmo Pirhosen mukaan vielä ei kuitenkaan olla paljon myöhässä aloittamisen suhteen. – Aloitus tuntuu myöhäiseltä, koska viime vuosina pelloille on päästy seudulla usein jo huhtikuun puolella, hän sanoo. Salon Ylönkylässä viljelijä Markku Peltonen huomauttaa, että kylmät jaksot kuuluvat kevääseen. – Kylmä jakso on parempi olla ennen kylvöjä kuin vasta kylvöjen jälkeen. Kylmästä säästä on enemmän haittaa siinä vaiheessa, kun siemenet ovat maassa. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Veteraanipäivän vietto muuttuu. Lippu nousee salkoon, vaikka juhlan muoto muuten muuttuisikin paikallisesti. Turun veteraanipäivän juhlassa lipunnostosta huolehtivat Eerik Kubier ja Juho Kauppi. Turun messukeskuksessa pidettiin torstaina kansallisen veteraanipäivän juhla. Kuva: Tatu Lertola, Turun Sanomat.

Ei vaihtopiikkiä. Tänä keväänä rengasliikkeissä on ollut poikkeuksellisen rauhallista: suurta renkaanvaihtopiikkiä ei ole liikkeissä havaittu, sillä kalsea kevät ja vaihtelevat kelit ovat pidentäneet nastarengaskautta. Poliisin mukaan renkaiden vaihdossa on syytä toimia arkijärjen ja säätilan mukaan. Henri Uotila vaihtaa rengasta Rengas Salossa. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Pallomeri on ihan paras! Onnin leveä hymy kertoo oleellisen. Uudenkaupungin Hakametsän päiväkodissa juhlittiin viime viikolla neljääkymmentä toimintavuotta. Päiväkoti julkaisi puisto-oppaan lahjana 400-vuotiaalle Uudellekaupungille. Lähes vuoden mittaisen projektin päätteeksi kansien väliin saatiin lasten arviot ja parannusehdotukset kaupungin leikkipuistoista, jotka sijaitsevat kävelymatkan päässä päiväkodilta. Kuva: Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat.

Hymy kestää räntäsateessa. Voice of Finlandissa pirteällä olemuksellaan ihastuttanut riihikoskelainen Terhi Tammelin poikkesi Kyrön markkinoilla. Sadetakki oli tarpeen, mutta aurinkoinen hymy ei hyytynyt räntä-, rae- ja vesisateestakaan. Kuva: Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti.

Viikon kuvat