Äänestä: Kuka on Paimion, Piikkiön ja Sauvon positiivisin?

|

Kunnallislehden leikkimielisessä kisassa etsitään kolmen ”kylän” positiivisimpia ihmisiä. Yleisö on tehnyt runsaasti hyviä ehdotuksia, ja toimitus valitsi finaaliin kolme ehdokasta joka paikkakunnalta.

Nyt lukijat pääsevät äänestämään kolme lopullista voittajaa. Ehdokkaat kertovat tässä parilla sanalla, mistä heidän positiivisuutensa kumpuaa. Äänestyslomake löytyy esittelyiden alta.

Äänestys päättyy 16.5.2017.

Kuvataiteilija, ”teräsnainen”

Raili Mikkonen, Paimio

– Tykkään ihmisistä. Minulle on annettu ystävällinen ja iloinen mieli, vaikka itse ajattelenkin välillä olevani aika hassu, Mikkonen sanoo.

Lukijoiden perusteluja: Hän on päivän piristys! Aina niin ystävällinen, iloinen, tyylikäs, huumorintajuinen, kiitollinen ja ennen kaikkea positiivinen. Nuoremmilla polvilla on häneltä paljon opittavaa.

Puutarhuri

Satu Nurmi, Paimio

– Kai se on jonkin sortin kiitollisuus elämälle. Minulla on vahva luottamus taivaan isään. Vaikka välillä tuntuu, etteivät asiat mene niin kuin niiden pitäisi, jonkin ajan päästä tajuaa, että parempi, että se meni noin. Minä myös ihmettelen tätä elämää, eikä mikään ei ole itsestään selvää.

Lukijoiden perusteluja: Tapa, jolla Satu ottaa vastaan niin elämän kuin ihmiset. Satu ei koskaan sano pahasti tai valita. Hän jaksaa aina olla ystävällinen jokaiselle tapaamalleen henkilölle.

Huoltomestari

Juhani ”Junde” Virta, Paimio

– Positiivisuus on varmaankin tullut karjalaisen äidin kautta. Olen ollut ihmisten kanssa paljon tekemisissä sekä urheilun kautta että työssäni ja yrittänyt aina kuunnella muita. Muutama sana pitää aina vaihtaa. Vaikka elämä ei aina hymyile, ei se ole toisten vika.

Lukijoiden perusteluja: En muista nimeä mutta työskentelee Paimion tk:ssa ehkä huoltomiehenä ja kaikenmaailman puuhamiehenä jalkapallon parissa Paihan puvussa, ottaa lapset huomioon erityisellä lämmöllä. Varsinainen aurinko, aina iloinen, aina kaikkia kohtaan aivan ihana. Kaikkien kaveri.

”Superliikuttaja”

Heli Väinölä, Piikkiö

– Kai mun positiivisuus tulee luonnostaan. Minulla on aina ollut palava halu auttaa ihmisiä. Kun muut ovat iloisia, niin on itsekin iloinen. Olen aina ollut sellainen elämäniloinen ja pyrkinyt tuomaan positiivisia asioita esille.

Lukijoiden perusteluja: Aurinko ja ilopilleri. Kerrassaan ihana. Piikkiön positiivisin, iloisin, valoisin Supernainen! Tämä nainen sinnikkyydessään sai Piikkiöön omat kuntoportaatkin. Voin kertoa, ettei hymynsä hyydy vapaa-ajallakaan.

Yhdistys- ja kotiseutuaktiivi

Hannu Rastas, Piikkiö

– Olen hyvin pitkän aikaa toiminut kolmannen sektorin puolella vastaamassa hankkeista ja yhteisistä tekemisistä ja välillä puurtanut yksinkin. Työni on lähellä olevaa ja näkyvää. Yhdistystoimintaa, kotiseututyötä ja perinnetyötä. Työni pitää positiivista viritystä yllä.

Lukijoiden perusteluja: Myönteinen elämänasenne, näkeehän sen heti. Aina kohtelias. Tekee kaiken perusteellisesti ja positiivisen kautta.

Musiikki- ja kesäteatteriaktiivi

Kirsti Leppänen, Piikkiö

– Olen kai positiivinen ihan perusluonteeltani. Muut ihmiset varmaan osaavat sen paremmin arvioida.

Lukijoiden perusteluja: Perusteluja ei tarvita, kaikki tuntevat hänet. Aina hyvällä tuulella. Ei koskaan sano kenestäkään ihmisestä pahaa. Varmasti paikkakunnan positiivisin; olen tuntenut hänet noin 65 vuotta.

Puutarhuri

Panu Kankaanranta, Sauvo

– Kai minä päädyin tähän äänestykseen sillä periaatteella että apina ei tunne ketään mutta apinan tuntee kaikki, Kankaanranta nauraa.

Lukijoiden perusteluja: Ehdottomasti Panu Kankaanranta, aina leppoisa, hyväntuulinen ja positiivinen, luo hyvää mieltä ympäristöönsä. Ei näytä koskaan myrtynyttä naamaa. Hauska kaveri. Kai hänelläkin on vastamäkeä muitta ei laita negatiivisia asioita kiertämään.

Yrittäjien puheenjohtaja

Sanna Katajainen, Sauvo

– Olen päättänyt elää niin kuin sydän sanoo. Annan sen kuljettaa ja tehdä valintoja. Jokainen aamu on suuri seikkailu. Mitä elämä tuo, se vastaanotetaan. Kulkiessa polkuja eteenpäin, risteyksiä tulee eteen, mutta sydän kertoo minne mennään. Elämässäni on taas iso risteys edessä.

Lukijoiden perusteluja: Aina naama naurussa kuin Naantalin aurinko. Saanut vipinää Sauvon Yrittäjien ja muuhunkin toimintaan kotikunnassaan ja tekee lisäksi Sauvoa tunnetuksi ympäri Suomea.

Karunan Urheilijoiden pitkäaikainen pj

Pekka Virtanen, Sauvo

– Auttamisen halu ja Karunan olemassaolon säilyttäminen pitävät minut positiivisena. Taustalla on ajatus, että syrjäkylälläkin saisi olla jotakin. Olemme hyvin saaneet pidettyä täällä toimintaa, ja saadaan jatkossakin.

Lukijoiden perusteluja: Vuosien ajan tuonut kyläläisiä yhteen niin liikunnan kuin vapaa-ajan vieton merkeissä. Aina valmis auttamaan kaikkia ja tekee sen hymyillen, ja jos on kyse Kalliorannasta niin on aina valmis tekemään kaikkensa.

Positiivisin henkilö -äänestys Äänestä suosikkiasi Paimio Kuvataiteilija, ”teräsnainen” Raili Mikkonen Puutarhuri Satu Nurmi Huoltomestari Juhani ”Junde” Virta

Äänestä suosikkiasi Piikkiö ”Superliikuttaja” Heli Väinölä Yhdistys- ja kotiseutuaktiivi Hannu Rastas Musiikki- ja kesäteatteriaktiivi Kirsti Leppänen

Äänestä suosikkiasi Sauvo Puutarhuri Panu Kankaanranta Yrittäjien puheenjohtaja Sanna Katajainen Karunan Urheilijoiden pitkäaikainen pj Pekka Virtanen

Nimi * Etunimi Sukunimi

Puhelin

Sähköposti

Äänestys päättyy 16.5.2017.

Teksti: Ina Virtanen, Kylli Salo