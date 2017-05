Äitienpäivän hittikukka on punainen ruusu

|

– Äitienpäivänä kukkakaupassa käy huomattavasti normaalia enemmän asiakkaita, Mikkolan Kukkakaupassa Somerolla työskentelevä Katariina Mikkola toteaa.

Asiakkaiden ikähaarukka on laaja, mutta kukkia ostavat selvästi enemmän miehet kuin naiset.

Äitienpäiväkukkien ostaminen kukkakaupoista on vähentynyt runsaasti vuosien varrella.

– Nykyään kukkia saa marketeistakin, ja niitä on yksinkertaisen helppo ostaa ruokaostosten yhteydessä.

Mikkolan mukaan ostetuin kukka on vaaleanpunainen tai punainen äitienpäiväruusu.

Vaikka ruusukimppu on suosituin, myös muita kimppuja annetaan äideille lahjaksi.

Teksti: Saaga Laaksonen, Emma Halttunen