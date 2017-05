Apuvoima Simolin konkurssiin

|

Apuvoima Simolin Oy asetettiin keskiviikkona yrityksen omasta hakemuksesta konkurssiin. Konkurssihakemuksen takana on yrittäjä Anton Simolinin mukaan se, että yhtiön hoidettavaksi lankesi vastuita, joita yhtiö ei pystynyt hoitamaan.

– Yrittäjyys ja rakentaminen jatkuu normaalisti muiden yhtiöiden, kuten Paimion Soodapuhalluksen ja Taitotekijät Oy:n toimesta. Toiminnan kannalta ei siis näkyviä muutoksia, muutama työntekijä jää pois, muuten henkilökunta on siirtynyt muihin yrityksiin, hän avaa.

Simolinin yritysryppääseen kuuluu myös muita yrityksiä, kuten tuoreimpana mm. Taitoa LKV- kiinteistönvälitys, joka toimii julkisuudessa paljon huomiota saaneen Iskun talon tiloissa.

Iskun talossa vietetään lauantaina ravintolapäivää ja tavallaan samalla myös talon avajaisia ihan ennalta ilmoitettuun tapaan. Simolin korostaa, että Apuvoima Simolin Oy:n tippuminen pois hänen yritysryppäänsä toiminnasta ei vaikuta mitenkään Iskun taloon, joka on hänen henkilökohtainen projektinsa.