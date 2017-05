|

Salolainen 80-vuotias Mirjam Pekola palkitaan äitienpäivänä Suomen tasavallan presidentin antamalla Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitalilla kultaristein.

Kunniamerkin saaminen hieman jännittää Pekolaa, mutta hänellä on perheestä tukijat mukana matkalla Säätytalolle Helsinkiin sunnuntaina.

– Erilainen äitienpäivä tästä tulee, tuumaa Pekola.

Hän on toinen Varsinais-Suomessa palkittavista äideistä.

Noormarkussa syntynyt Pekola on kuuden lapsen äiti. Lastenlapsiakin on yksitoista, ja kaksi lastenlastenlasta.

Pekola avioitui vuonna 1953 maanviljelijä Eero Pekolan kanssa.

Pekolan elämäntie on kulkenut Noormarkusta Halikkoon, Karjalohjalle ja sitten Saloon.

Emäntäkoulun hän kävi Sammatissa Elias Lönnrotin emäntäkoulussa.

Naapurista Halikosta löytyi mies, ja Pekola meni maalaistaloon miniäksi. Pekolan elämään ovat kuuluneet monet maalaistalon työt, muun muassa karjanhoito. Halikosta hän muutti miehensä kanssa Karjalohjalle.

– Ensin olin kiinni karjanhoidossa ja sitten lapsissa. Kaikki lapset syntyivät Karjalohjalla. Ensimmäinen heistä syntyi 1954. Siitä alkaen on vietetty äitienpäivää, sanoo Pekola, jolle syntyi viidessä vuodessa kaikkiaan neljä lasta. Siinä vaiheessa perheessä oli jo kaksi vanhempaa lasta.

Pekolan puoliso kuoli vuonna 1994, kun perhe oli juuri muuttanut suureen paritaloon Salon Isokylään. Samassa paritalossa asuu myös yksi pojista perheineen.

– En halua muuttaa poiskaan, olen kotiutunut tänne, sanoo siivouksen, ruoanlaiton ja leipomisen vielä itse hoitava Pekola.

Kuka?

Mirjam Pekola