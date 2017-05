Kevään ylioppilas: ”Olen saanut pikkulukiosta kaiken, mitä olen tarvinnut”

|

19-vuotias Teea Rantanen istahtaa Laitilan lukion penkille. Hän on juuri saanut tietää kevään kirjoitusten tulokset.

– Olen iloinen, kun kemiasta ja ruotsista tuli laudaturit ja lyhyt saksakin meni hyvin, vaikka menin vähän kokeilumielellä kirjoittamaan sen, Rantanen summaa.

– Muutama pettymyskin kyllä tuli, hän lisää.

Fysiikka jäi yhden pisteen ja pitkä matematiikka kahden pisteen päähän laudaturista ja se kirpaisee, kun on päässyt niin lähelle parasta arvosanaa. Hetken kirpaisusta huolimatta eximia on kuitenkin huippuhyvä saavutus.

Kaikkiaan Rantanen kirjoitti kahdeksan eri ainetta. Lukulomallaan hän luki kirjoituksiin ahkerasti.

Parin viikon päästä Rantanen saa juhlistaa valmistumistaan ylioppilaaksi opiskelijakavereidensa kanssa. Juhlamekko ja kengät ovat jo löytyneet, mutta ylioppilaslakkia hän ei ole vielä hankkinut.

– Mekko löytyi yllättävän helposti. Se on valkoinen, jossa on hopeista pitsiä edessä, Rantanen kuvailee.

Kuluva viikko on ollut Rantaselle jännittävä. Keskiviikkona hän istui pääsykokeissa Turun yliopiston lääketieteelliseen, ja torstaina hän sai tietää ylioppilaskirjoitusten tulokset.

Tulokset vaikuttavat myös sisäänpääsyyn yliopistoon. Lääketieteellisen pääsykokeissa mitataan lukion fysiikan, kemian ja biologian osaamista. Rantasen mukaan kokeissa tietoja piti osata myös soveltaa.

– En osaa sanoa, miten kokeet menivät. Jos en pääse tänä vuonna, haen varmasti ensi vuonna uudestaan.

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet ovat Rantasen vahvuuksia. Vielä viime syksynä hän ei tiennyt yhtään, minne suuntaisi lukion jälkeen.

– Jotenkin se alkoi sitten hahmottua tässä viimeisen lukiovuoden aikana, että haluan lääkäriksi. Fysiikasta ja kemiasta tykkäsin jo yläkoulussa. Lukiossa aloin kiinnostua biologiasta ja erityisesti ihmisen anatomiasta. Kiinnostus vain kasvoi pääsykokeisiin lukiessa.

Rantanen kävi myös Turun ja Tampereen yliopistojen abipäivissä tutustumassa eri aloihin. Parasta antia oli kuulla opiskelijoilta itseltään, millaista yliopistossa on opiskella.

Lääketieteellisen lisäksi hän haki yliopistoon opiskelemaan matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa.

– Turkuun olisi kiva päästä opiskelemaan, koska se on lähellä kotia. Pääsee sitten helpommin käymään välillä täällä Laitilassa.

Laitilan lukio on ollut Rantasen mielestä hyvä paikka opiskella. Hän kuvailee saaneensa pikkulukiosta kaiken, mitä on tarvinnut.

– Laitilan lukio on mukava paikka ja lähellä kotiani. Siellä on hyvä ilmapiiri ja opettajat tuntevat oppilaansa, Rantanen kiteyttää.

Tuleva kesä sujuu tarjoilemisen merkeissä. Rantasella on kesätyö tiedossa Uudessakaupungissa ravintolan tarjoilijana. Vastaavasta työstä hänellä onkin kokemusta jo viime kesältä.

Teksti ja kuva: Mari Loikkanen, Laitilan Sanomat.