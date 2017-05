”Kukaan äiti ei ole täydellinen”

|

Laitilalainen Heli Nieminen nauttii äitiyden arjesta. Haastattelussa hän täydentää lauseet äitiydestä.

Niemisen, 43, lapset ovat: Roni 17 vuotta, Tino 16 vuotta ja Jimi 11 vuotta.

Ihaninta äitiydessä on… yksinkertaisesti päivittäinen arki. Tunne siitä, että on omille lapsille aivan erityisen tärkeä ihminen, äiti. Nähdä lasten kasvavan, ja pikkuhiljaa itsenäistyvän.

Vaikeinta äitiydessä… ovat tilanteet, joissa ei itse pysty auttamaan lastaan, esimerkiksi vakavammat sairastumiset, se syvä avuttomuuden tunne sairaalasängyn vieressä.

Lapset ovat opettaneet minulle… ettei kaiken aina tarvitse olla täydellistä. Välillä voi hyvällä omallatunnolla jättää tiskit ja pyykit odottamaan, ja sen sijaan pelata vaikka Monopolyä ja syödä jäätelöä, mieluiten tietenkin nurmikolla auringonpaisteessa.

Äitinä olossa minut on yllättänyt… se, miten nopeasti lapset kasvavat. Tuntuu, että vasta hetki sitten kaikki kolme olivat vielä kerhossa ja eskarissa, ja nyt jo esikoinen täyttää ihan pian 18 vuotta.

Haluan opettaa lapsilleni… että positiivisella ajattelulla jokainen voi tehdä sekä omasta että läheisten elämästä mukavampaa. Lähes kaikissa asioissa on hyviä ja huonoja puolia, on vain itsestä kiinni, kumman puolen näkee vahvemmin. Jos jotain ikävää tapahtuu, eikä oikeasti pysty siihen itse vaikuttamaan, on parasta alkaa miettiä miten jatketaan eteenpäin, eikä jäädä kiinni negatiiviseen tunteeseen.

Lapsissa on parasta… se, että jokainen heistä on ihan omalla tavallaan erityinen. Sitä luulee tuntevansa lapsensa, mutta silti he kerta toisensa jälkeen onnistuvat yllättämään omalla persoonallaan, joko sanoilla tai teoillaan. Lasten ansiosta päivissä on iloa, naurua, murhetta, toivoa; ”elämän makua”.

Ihailen äitejä, jotka… aidosti ajattelevat lastensa parasta, eivätkä yritä lastensa kautta toteuttaa omia toteutumattomia saavutuksia tai omia unelmiaan. Lasten pitää antaa ihan itse luoda omat haaveensa ja tavoitteensa, äidin tehtävä on kuitenkin auttaa heitä parhaansa mukaan toteuttamaan unelmat.

Oivallus, jonka haluaisin jakaa äidiksi tuleville… Lapsen eri kasvuvaiheissa on valtavasti ilon aiheita, mutta myös haasteita. Kukaan äiti tai isä, eikä lapsikaan, ole täydellinen. Yritä opetella mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nauttimaan lapsen eri kasvukausien hyvistä puolista, ammenna niistä voimaa itseesi. Yritä ottaa haasteelliset ajanjaksot ja asiat ohimenevänä vaiheena.

Teksti ja kuva: Solina Saarikoski, Laitilan Sanomat.