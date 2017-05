Liviassa avoimet ovet ja SM-kisat

|

Maaseutuopisto Livia esittelee lauantaina Tuorlassa osaamistaan ja tekemisiään. Lauantain avoimien ovien päivässä kello 10-14 pystytetään oppilaitoksessa Livia-tori, johon opiskelijat ovat itse viljelleet ja valmistaneet tuotteita opiskeluihinsa liittyen. Myynnissä mm. kukkia, yrttejä, luonnon tuotteita sekä puutöitä. Myös emolehmiä ja keväällä syntyneitä vasikoita sekä possuja on katsottavana.

Juhlavuosien kunniaksi ohjelmalistaus on laaja. Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry järjestää SM-puukiipeilykilpailut lauantaina ja sunnuntaina 20.-21.5. Puukiipeilyn SM-kilpailussa testataan puunhoitajien kiipeilytaitoa, -tekniikkaa ja nopeutta viidessä eri tehtävässä. Lauantai on kaikille kilpailijoille avoin karsintakilpailu. Sunnuntain SM-finaaleissa kilpailevat karsintakilpailuissa parhaiten menestyneet kilpailijat.