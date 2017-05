Miksi valita, jos voi ottaa sekä kypärän että valkolakin?

|

Marttilalaisen Simo Laaksosen lukioaika on ollut kirjaimellisesti vauhdikasta: nuori mies on noussut Ranskan Formula Renault ja Saksan Formula 4 -sarjoista (2014–2016) ylemmäs F3-sarjaan, jota ajaa espanjalaisessa Campos Racing -tiimissä. Ja samalla Laaksonen on kirjoittanut itselleen kenties vähemmän fyysisiltä mutta enemmän henkisiltä vaurioilta suojaavan valkolakin.

Laaksonen vastaa puhelimeen Campos Racingin varikolta Valenciasta. Takana on normaali treenipäivä: fysiikkaa, ajosimulaatioita, tiimipalavereita ja auton säätöjen hiomista. Campos Racing ei ole mikään nyrkkipaja, väkeä ja autoja on paljon.

– Tiimissä on hyvä henki ja paljon kuljettajia eri puolilta maailmaa ajamassa eri sarjoja. Yhteensä meitä noin 30–40 henkilöä, Laaksonen kertoo uusimmasta kisatiimistään.

Euroformula F3 Open -luokassa kisataan Euroopan legendaarisilla kilparadoilla – kuten Silverstonessa, Hungaroringillä, Estorillissä, Monzassa… – huhtikuusta lokakuulle.

– Tavoite on tietenkin F1, mutta jos sinne asti en pääse, päätavoite on voida ajaa kilpaa ammattilaisena, Laaksonen sanoo.

F3-sarjasta on noussut monia rata-autoilun huipulle. Kuten suomalaistähdet Häkkinen, Järvilehto, Salo ja Bottas – mutta ei Räikkönen, sillä Kimi nousi F-ykkösiin suoraan F3-sarjaa alemmasta Formula Renault -sarjasta. Eli ei paineita Marttilaan!

– Tykkään tästä ehdottomasti, palo ajaa on suuri. Ja jos ei olisi, ei minun täällä kannattaisi ollakaan, vaan käyttää aikaani johonkin mielekkäämpään, Laaksonen kertoo Valenciasta.

Laaksoselle on kertynyt lukioaikana reissupäiviä 120–130 per vuosi. Koska testaaminen alkaa jo maaliskuussa ja kausi venyy lokakuuhun, on selvää, että normipoissaoloilla ei Laaksonen ole Kosken lukiota voinut käydä.

– Kosken lukion opettajat ja rehtori ovat olleet todella joustavia. Poissaoloja on tullut paljon, mutta vastapainoksi olen tehnyt korvaavia opintoja, Laaksonen sanoo.

Laaksosen mukaan homma on toiminut niin, että kulloinkin tehdään täysillä. Kun ajetaan, ajetaan kovaa, kun opiskellaan, opiskellaan kunnolla.

Tavoitteet eivät aina toteudu, kaikki ei elämässä ole vain omissa käsissä. Siksi Laaksonenkin on arvellut jatko-opintojen olevan viisas valinta – ettei tipahda tyhjän päälle, jos ajohommille tulee piste.

– Konetekniikan insinööriopinnot kiinnostavat. Aika paljon on tullut koneiden kanssa karting-vuosina puuhailtua.

Nykyisin Laaksosen kilpurin konepuolen hoitavat ammattimekaanikot. Laaksosen vastuulle jää ajaa ja niiden kuuluisien säätöjen etsiminen sekä löytäminen mekaanikkojen kanssa.