Viime keväänä poisnukkuneen Jarmo Ilmari Janssonin perintö on tulossa Paimion kaupungille. Valtionkonttorin mukaan Janssonilla ei ole perillisiä ja kuolinperässä on varoja vajaat 40 000 euroa.

Kaupunki on hakenut perintöä sillä perusteella, että varat käytetään vanhuspalveluiden hoitajakutsujärjestelmän uusimiseen ja paikallisen kulttuuriperinnän vaalimiseen ja edistämiseen Paimion museoissa ja kotiseutuarkistossa.