Tee testi, tunnetko Turussa tehdyt laivat

|

Meyer Turku luovutti tiistaina Mein Schiff 6 -risteilyaluksen tilaajalleen. TUI Cruises -varustamon tilaama laiva on 295 metriä pitkä.

Kyseessä ei ole suurin Turussa tehty laiva. Oasis of the Seas ja sen sisaralus Allure of the Seas olivat valmistuessaan maailman suurimmat matkustaja-alukset. Niiden pituus on 360 metriä. Ne tehtiin Royal Caribbean Cruises -varustamolle.

Tunnistatko kuvista Turussa tehdyt laivat? Voit jakaa tuloksesi sosiaalisessa mediassa.

Oikeat vastaukset ja taustatietoa löytyvät testin alta.

Tässä oikeat vastaukset kysymyksiin.

1. Mikä Turussa valmistettu laiva on kuvassa?

a. Silja Serenade. Se on valmistunut vuonna 1990.

2. Mikä Turussa valmistettu laiva on kuvassa?

b. Freedom of the Seas. Se on valmistunut vuonna 2006.

3. Minkä Turussa valmistetun laivan ruokasali on kuvassa?

d. Mein Schiff 5. Se valmistui kesäkuussa 2016.

4. Minkä Turussa rakennetun laivan promenadella voi ihailla luksusmallista Mercedes Benziä?

b. Allure of the Seas. Muut vaihtoehdot eivät ole oikeita laivan nimiä.

5. Milloin Turussa tehty Viking Grace aloitti liikennöinnin?

b. Vuonna 2013.

6. Mitkä kaksi Mein Schiff -alusta eivät ole valmistuneet Turussa?

a. Mein Schiff 1 ja b. Mein Schiff 2. Turussa rakennetaan parhaillaan New Mein Schiff 1 ja 2 -nimisiä aluksia. Meyer Turku luovuttaa uuden Mein Schiff 1:n keväällä 2018 ja uuden Mein Schiff 2:n vuonna 2019. Alunperin näiden laivojen tuotanto aloitettiin nimillä Mein Schiff 7 ja 8. TUI Cruises vaihtoi kuitenkin alkuperäiset 1- ja 2-alukset toisen varustamon käyttöön ja nimet vapautuivat.

7. Mikä alla olevista laivoista on vanhin Turussa tehty laiva?

c. Liberty of the Seas. Se on valmistunut Turusta vuonna 2007.

8. Milloin TUI Cruises -varustamon Mein Schiff 6 -risteilijän köli laskettiin altaaseen?

c. Huhtikuussa 2016.

9. Mikä Turussa rakennettu laiva on kuvassa?

a. Megastar. Se luovutettiin Tallinkille Turun telakalta tammikuussa. Megastar liikennöi Helsinki–Tallinna-reitillä.