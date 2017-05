Viikon kuvat: Kilokaupalla huulipunaa ja täytetyt varikset

|

Kun naisellisuus on kohdallaan, poseerauksen voi tehdä vaikka ruosteisen työkoneen kyljessä. Pin-Up Petrolsin leidit ottavat erilaisia poseerauksia Pöytyän Riistalinnan pihamaalla. Joukko koostuu 1950- ja 1960-luvun muodista ja pukeutumisesta kiinnostuneista naisista.

– Kiinnitä huomiota nilkkasi asentoon, ohjeistaa ryhmän perustaja Birgitt Viljanen naisia.

Mekkoja ja tyyliä hiotaan huolella ja meikkejä kuluu kilokaupalla; ainakin huulipunaa. Tärkeintä on kuitenkin itsetunnon nostatus sekä oman naisellisuuden arvostaminen.

Samassa aikakaudessa liikkuu myös toinen Viikon kuva. Maailman ainoa entisöity Checker A2 -taksi oli ensimmäistä kertaa suuren yleisön nähtävillä Lahden Classic Motorshow’ssa viime viikonloppuna. Vuodelta 1948 peräisin olevaa autoharvinaisuutta on laitettu kuntoon Salossa, salolainen Hannu Kyttänen on ollut mukana vuosia kestäneessä kunnostusprojektissa alusta asti.

Checker-autojen Suomi-historia on varsin mielenkiintoinen. Suomen nuhjaantunutta taksikantaa päätettiin uudistaa 1950-luvun taitteessa olympialaisten takia. Hankinnassa meni kuitenkin käytännössä kaikki pieleen. Chicagosta autoja hakenut lähetystö iski jostain syystä silmänsä vanhempiin A2-malleihin vuosilta 1947–1948. Autot olivat pyörineet suurkaupungin liikenteessä kellon ympäri. Ne olivat uransa ehtoopuolella: paljon ajettuja ja ronskin käytön jäljet näkyivät.

Ensimmäiset autot laivattiin Atlantin yli liian pienellä rahtilaivalla ja puutteellisesti kiinnitettyinä. Ne hankautuivat syysmyrskyssä toisiaan vasten ja vaurioituivat entisestään. Hollannin välilastaussatamassa ahtaajat luulivat huonokuntoisia autoja romuraudaksi ja pinosivat niitä päällekkäin. Autoista varastettiin myös tunkkeja ja vararenkaita.

Suomalaiset autoilijat raivostuivat nähdessään uudet autonsa, joista oli maksettu isot varausmaksut etukäteen. Autoja jouduttiin korjaamaan sekä tekniikaltaan että pelleiltään, ennen kuin ne kelpasivat liikenteeseen. Lehdistö tarttui mehukkaaseen aiheeseen. Pian koko Suomi ”tiesi”, miten surkeita autoja Checkerit olivat ja miten amerikkalaiset olivat huijanneet suomalaisia kaupassa. Asiaa puitiin eduskunnassa asti.

Kesäolympialaisiin 1952 Checkerit ehdittiin saada liikenteeseen, ja niiden ansiosta kaupungin pirssikanta ei ollut aivan antiikkinen ja neuvostoliittolainen.

Tyyli kohdillaan. Pin-Up Petrols -ryhmään kuuluva Katri Lehto tekee glamouria huokuvan poseerauksen. Pin-Up Petrols on joukko 1950- ja 1960-luvun muodista, pukeutumisesta ja tyylistä kiinnostuneita naisia, jotka tapaavat toisiaan säännöllisesti tyylitietoisissa merkeissä. Vaikka kuvien ottaminen ja tyylien tekeminen ovat ryhmälle tärkeää on kaikkein tärkeintä kuitenkin oman itsensä pin-uppaaminen eli itsetunnon nostatus sekä oman naisellisuuden arvostaminen. Huulipunaa kuluu naisten mukaan kilokaupalla. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

Taksi-Checker. Maailman ainoa entisöity Checker A2 -taksi oli ensi kertaa suuren yleisön nähtävillä Lahden Classic Motorshow’ssa viikonloppuna. Autoharvinaisuuden omistaa Checker-yhdistys. Salolainen Hannu Kyttänen on ollut mukana vuosia kestäneessä kunnostusprojektissa alusta asti. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Vapaus vaihtaa maisemaa. Täytetyt varikset vangitsevat katseen uusikaupunkilaisen Rantagalleria Horisontin seinällä. Varikset on kahlittu rautaketjuin kiinni, kuten ihmiselle usein on tapana vangita luontokappaleita. Littoislaisen taiteilijan Reima Nurmikon teoksissa linnut ovat usein pääosassa. – Linnuilla on vapaus vaihtaa maisemaa ja ne ovat myös visuaalisesti kauniita, Nurmikko kuvailee. Topinojan kaatopaikalla eläneet varikset kuvaavat ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Mustaharmaat varikset eivät yleensä kelpaa ihmisten lemmikeiksi, mutta monet kauniimmat eläimet kylläkin. Kuva: Risto-Matti Kärki, Uudenkaupungin Sanomat.

Turusta kohti Kieliä. Tiistaina luovutettiin Turun telakalta Mein Schiff 6 -alus tilaajalleen TUI Cruisesille. Alus lähti heti tiistai-iltana kohti Saksan Kieliä. Kyseessä on neljäs Turussa rakennettu risteilijä TUI Cruisesille. Kaksi on vielä rakenteilla. Mein Schiff 6 -risteilijä on 295 metriä pitkä ja 36 metriä leveä. Siinä on kansia 15, miehistön määrä on 1 026 ja matlkustajien määrä 2 794. Kuva: Juha Paju, Turun Sanomat.

Kehässä. Suomessa asuva espanjalainen Jose Antonio Sanchez Romero (sinisissä shortseissa) vei voiton serbialaisesta Nemanja Sabljovia yksimielisin tuomariäänin höyhensarjassa. Turkuhallin ammattilaisnyrkkeilytapahtuma järjestettiin lauantaina. Harvalukuinen katsomo sai seurata kovatasoisia kamppailuja, joissa kolme suomalaisnyrkkeilijää ottivat komeat voitot. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

Nalle saa piikin. Paimion Vistan Vauhtivarpaiden-päviäkotilapset vierailivat lääkärikeskus Mehiläisen nallesairaalassa. Nallesairaalan idea on vähentää lasten sairaala- ja lääkäripelkoa ja harjoitella lääkärissäkäyntiä turvallisesti leikkien. Venlan Pingu oli reipas, samoin Ennin Nalle. Kaikki pienet ja pehmeät potilaat saivat rokotuksen. Kuva: Taina Tukia, Kunnallislehti.

Maamerkki poistuu torin kulmalta. Salon torin kulmalla kaivinkone repi ravintola Toriterassin kattopeltejä alas. Päivä oli maanantai 8. toukokuuta. Vuoden 2018 loppupuolella paikalla seisoo kerrostalo. – Paalutus joudutaan tekemään 50 metriin asti, turkulaisen Rakennustoimisto Asuntomestarit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veijo Sammalmaa sanoo. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Räsymattograffitia. Pirjo Pitkänen (vas), Riitta Lehtinen, Anne Elomaa, Leeni Metsälä, Merja Sorosuo ja Tuula Lehtinen ovat olleet kutomassa räsymattograffitia. Teokselle tulee kokonaisuudessaan mittaa 40 metriä. Kaarinan kansalaisopiston kutojat ovat mukana lauantaina Turun Aurajokirantaan levittäytyvässä neulegraffiti-tapahtumassa. Tapahtumaan osallistuu lähes 60 yhdistystä, yritystä ja ryhmää omilla teoksillaan. Tavoitteena on koristella lehmukset Tuomiokirkkosillan ja Kirjastosillan välillä. Teemana on ollut itsenäisyyden juhlavuoteen liittyen Minun Suomeni. Kuva: Heinimaija Hirvonen, Kaarina-Lehti.

Tuhansia partiolaisia. Yli 4500 partiolaista ja tuhannet paraatia katsomaan saapuneet täyttivät Turun keskustan sunnuntaina. Partiolaisten paraati starttasi Turun tuomiokirkolta, jonne partioparaatiin lähtijät ovat kokoontuneet jo 90 vuoden ajan. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

Fosforin saostaminen. Turussa Paattistenjoella testataan tänä syksynä ensimmäisenä Suomessa, miten fosforin saostaminen kemiallisella käsittelyllä onnistuu virtaavasta jokivedestä. Turun kaupungin vetämässä hankkeessa jokiveteen annostellaan ferrisulfaattia, joka sitoo itseensä esimerkiksi levien käyttämää liukoista fosforia. Syntyvät sakat laskeutuvat pohjaan, jolloin veden fosforipitoisuus alenee. Vesitutkimuksen kenttämestari Heidi Nurminen mittaa Paattistenjoen happamuutta ja sameutta mittalaitteella. Tapio Kankaanpää sulki rautasulfaatin annostelulaitteen kantta. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Meteliä lentopallossa. Loimaan liikuntahallissa ratkottiin B-tyttöjen SM-finaalit viime viikonloppuna. Loimaan Jankon B-tytöissä pelasivat Aada Kaurala (edessä), Inka Kanerva, Emmi Heino, Sofia Vaittinen, Ida Juselius, Lida Markula, Jenni Veijalainen, Emmi Järnberg, Erika Vienonen, Josefina Nurmi, Heta Mäenpää ja Elisa Lahtinen. Turnauksessa tarvittiin jopa kuulusuojaimia, sillä vanhemmat kannustivat ämpärien ja torvien kanssa. Kuva: Maija Paloposki, Loimaan Lehti.

Unelmapäivä. Iina Boström ja Milla Salmiheimo ovat Laitilan Untamalan koulun kuudennen luokan oppilaita ja viime viikon torstaina heillä oli unelmien täyteinen päivä. Kaikki alkoi siitä, kun kaksikko lähetti maaliskuussa Ylen nuortenohjelma Galaxin Villien Toiveiden Virastoon lomakkeen, jossa paljastivat isoimman toiveensa: päästä oikeaan leipomoon leipomaan ja perustaa kahvila. Unelmapäivän kuvio alkoi valjeta, kun kuvausryhmä ilmaantui koululuokkaan. Ensin Iina ja Milla pääsivät Untamalan kylässä sijaitsevaan Sonkkilan kotileipomoon leipomaan. Illalla he perustivat kouluun kahvilan, jossa tarjottiin heidän omia leipomuksiaan. Tämä kaikki tallentui televisio-ohjelmaan. Kuva: Solina Saarikoski, Laitilan Sanomat.

Salon koripallohuumaa finaaleissa. Salon Vilpas Vikings venytti Korisliigan finaalisarjan kuudenteen peliin. Se pelataan lauantaina Joensuussa. Salon Seudun Sanomien urheilutoimittaja hehkutti keskiviikon otteluraportissaan näin: ”Mitä pidemmälle ottelu eteni, sitä vahvemmaksi Vilpas muuttui ja katsomo vaipui kovaääniseen viikinkinirvanaan. Okko Järvi (kuvassa) raatoi puolustuksessa kuin vuosihuollosta palannut metsätyökone ja pisti hyökkäyksessä (Teemu) Rannikon nilkat umpisolmuun.” Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Kuin toinen avioliitto. Kai Merilä paahtoi 16 vuotta Suomen suurimman viihdelehden, Seiskan toimittajana. Hänet tunnetaan erityisesti Matti Nykäsen luottotoimittajana. – Minulta kysyttiin kerran televisiohaastattelussa, mitä se luottotoimittajana olo oikein käytännössä on. Vastasin, että se on kuin toinen avioliitto. En suosittele.

Viime vuosina Merilä on tehnyt yrittäjänä juttuja eri lehdille. Kuva: Sari Merilä, Somero-lehti.

