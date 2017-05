Ylioppilas Ilmari Nera ohjasi kaksi kokopitkää elokuvaa lukio-opintojen lomassa

|

Alakouluikäisenä ensimmäinen videokamera. Yläkoulussa mukaan Turun Nuoreen Teatteriin.

Tuore ylioppilas Ilmari Nera jatkaa lapsena valitsemallaan tiellä. Turun Klassillisen lukion ilmaisutaitolinjan kasvatti on ehtinyt tähän mennessä ohjaamaan ja tuottamaan kaksi kokopitkää elokuvaa.

– Kaikki alkoi siitä, kun istuimme matematiikan tunnilla ja kuiskimme kavereiden kanssa siisteistä fantasiasarjoista. Sillä tunnilla tajusimme, että haluamme tehdä oman elokuvan.

Lukiolaiset pohtivat fantasiamaailman hahmoja ja piirteitä, joita haluavat nähdä valkokankaalla. Neran omat fantasiasuosikit ovat J. R. R. Tolkienin käsialaa.

Ensimmäinen elokuva näki päivänvalon viime vuonna.

– Vaikkei ammattitaitoa sinänsä ollut, innosti uuden oppiminen. Kaikki halusivat päästä kokeilemaan osaamistaan.

Pääkiinnostuksen kohteet liittyivät vahvasti elokuva-alaan jo yläkoulussa, mutta Nera päätti silti hakea lukioon saadakseen lisäaikaa miettiä tulevaisuutta. Lukio laajensi yleissivistyksen lisäksi näkemystä taiteesta, mutta tärkeimmäksi seikaksi Nera nimeää verkostoitumisen.

– Lukiosta löytyi samanlaisia ihmisiä ja uusia ystäviä.

Negorhanin legenda -nimeä kantavan elokuvasarjan ensimmäisessä osassa Nera näytteli puolihaltija Valandilia sekä ohjasi, leikkasi ja käsikirjoitti. Kesäkuun lopussa ilmestyvän sarjan toisessa osassa pääpaino on enemmän ohjaamisessa ja tuottamisessa.

– Ohjaaminen kiehtoo yli muiden. Siinä näkee koko projektin alusta loppuun.

Kokopitkän elokuvan tekeminen vaatii paljon. Reilun vuoden kestävän projektin aikana vapaa-ajasta pitää olla valmis luopumaan – varsinkin kun sitä tekee opintojen ohella.

– Täytyy myöntää, että muutama matematiikan tunti meni kavereiden kanssa suunnitellessa. Vaikka omalle kohdalle tuli paljon työtä, se ei tuntunut raskaalta.

Ylioppilaskirjoituksista tavoitteena oli selviytyä ”tasaisen hyvällä suorituksella”.

– Luin sen verran, kun aikataulun puitteissa pystyin ja tein parhaani. Se riitti tavoitteeseen.

Nera puntaroi, ettei ylioppilaskirjoituksilla ole hallitseva rooli hänen tulevaisuutensa kannalta, vaan pikemminkin pääsykokeilla. Tulevaisuuden haaveena on jatkaa elokuvien tekemistä.

Nera haki tänä keväänä Teatterikorkeakouluun sekä Aalto-yliopistoon. Teatterikorkeakouluun hän ei päässyt, mutta Aalto-yliopiston pääsykokeiden kutsu tipahti postilaatikosta.

Pöytälaatikosta löytyy jo käsikirjoitusideoita. Fantasian jälkeen seuraavaksi kiehtovin genre on sci-fi. Myös komedia ja farssi kutkuttavat mieltä.

– Aloimme keräämään kaverin kanssa lukion ensimmäisenä vuonna sketsejä talteen. Nyt niitä on kaksisataa. Ainakin ideoita piisaa.

Jos ovet jatko-opiskelupaikkaan eivät aukea, on edessä välivuosi. Suunnitelmat eivät ole vielä kiveen kirjattuja, mutta todennäköisesti Nera tekee jonkinlaisia elokuva-alaan liittyviä projekteja.

– Pääsen nyt tai en, se ei estä sitä, ettenkö voisi tehdä lyhytelokuvia.

Kulttuurialan leikkaukset ja heikentynyt työtilanne saavat nuoren miehen mietteliääksi. Vaikka korkeakouluopinnot olisi käyty, ei työpaikasta ole takeita.

– Kyllä se hieman huolettaa, mutten anna sen lamaannuttaa. Tämä on suurin haave ja intohimo elämässä, kyllä sitä pitää seurata.

Teksti: Oona Komonen, Turun Sanomat

Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat