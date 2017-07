Huutokauppa sytytti jo

|

PAIMIO Vistan koulun vinttilöytöjen huutokauppaamisesta tuli toimitukseen muutama yhteydenotto. Eräät olivat tunnistamassa, että jutun kuvissa näkyvät astiat ovat ehkä peräisin Varsinais-Suomen Kansanopistolta, ja osa koulun käyttöön talkoilla kerättyjä astioita.

Rehtori Olli-Pekka Lehtonen kommentoi, että huutokauppaesineistö on siis kaivettu esiin koulun vintiltä ja varastoista, ja edelleen käsitys on, että suurelta osin tavarat ovat vuosikymmeniä sitten käytöstä poistettuja ja monen kuntokin on jo heikohko.

– Ruokapalvelupäällikkö Ulla Komulainen toi myös huutokaupattavaksi keittiön tarvikevarastosta posliinitavaroita, joille ei enää ole mitään käyttöä. Kaupungillahan ei ole enää omaa ruokapalvelua, eikä myöskään varastotilaa tällaisille.

Joitakin posliiniastioita koskien kiinnostusta säilyttämiseen kysyttiin mm. käsityömuseo Miilan Laura Lankiselta. Sitä ei ollut ja kieltämättä posliinit ovatkin melko kolhiintuneita.

Mitä vastaatte, voiko esimerkiksi kansanopiston tavaroita olla siellä joukossa?

– Yhteyttä tänne sitten vaan, meillä ei ole näistä muuta tietoa, kuin että vuosikymmeniä ovat kaupungin tiloissa olleet kenenkään muistamatta.

Tiistain lehdessä kerrottiin, että Vistan koulun tavaroista järjestetään kirpputorimyyntiä ja huutokauppa 2.9. Tuotto käytetään koululaisten hyväksi.