Kesäkahvilla: Sami Elmeranta on lomallakin töissä

|

Sami Elmeranta istahtaa retkituoliin piikkiöläisen Ihan vaan pubi’n eteen. Kahvi maistuu termospullosta vasta heränneelle 32-vuotiaalle yrittäjämiehelle, jonka suvi on ollut kiireinen.

– Kesä on hektistä touhua. Minulla on nyt kaksi ravintolaa ja teen lisäksi myynnin esimieshommia päivisin. Ravintolahommissa menee illat ja viikonloput, kun ne ovat 80 prosenttisesti auki ilta-aikaan, hän kertoo.

Ihan vaan pubin samaisella nimellä varustettu toinen ravintola sijaitsee Naantalin Rymättylässä, jonne se avattiin viime vuoden heinäkuussa.

Ihan vaan pubi Piikkiössä on kuitenkin Elmerannan ensimmäinen. Sen avajaisia vietettiin kolmisen vuotta sitten. Piikkiö on ollut hyvä paikka pyörittää yritystä.

– Paikka on sijainniltaan sopivan lähellä Turkua ja muutenkin aika eloisa. Ihmiset ovat leppoisia ja asiakkaat ovat vähitellen tulleet tutuiksi.

Yrittäjyys vaatii paljon työtä, mutta on myös antoisaa.

– Olen saanut pääsääntöisesti hyvää palautetta ja kiitosta, mutta toki kehitettävää olisi edelleen. Kahvilahommiin emme lähde, mutta panostamme grilliruokaan.

Myös turkulaiset ovat löytäneet tiensä Ihan vaan pubiin, jonka keikkalavalle nousee eri artisti joka viikonloppu. Elmeranta kokee artistien olevan paras vaihtoehto värittämään pubin arkea. Hän on jokseenkin kyllästynyt karaokeen ja kuullut omien sanojensa mukaan Volga-kappaleen ainakin 10 000 kertaa.

Tänä kesänä lomansa Elmeranta viettää lähinnä työn merkeissä. Lomattomuus ei häntä kuitenkaan kauhistuta.

– Olen myyntihommista pari viikkoa lomalla, mutta käytän sen olemalla pubissa töissä päivisin. On oma valintani olla yrittäjä. Olen sellainen, että minun on vaikea olla paikallaan, hän nauraa.

Kai nyt kesään sentään pari lomapäivää mahtuu?

– Pari päivää pyrin rauhoittumaan ja suljen viestintävälineet. Lasten kanssa on suunnitelmissa mennä huvipuistoon. Lähiseudullakin on hyviä paikkoja, joissa aika kuluu lasten kanssa. Turussa Kupittaalla tekemistä riittää koko päiväksi. Piikkiössä kiva paikka on Harvaluodon ranta. Myös Linnavuoreen voisi lähteä patikoimaan.

Lue lisää 11.7.2017 lehdestä