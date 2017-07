Kolme kuukautta kauppiaana

|

Aprillipäivänä Ala-Vistan Siwan tiloihin avattu M-Market on jo käynyt tutuksi paimiolaisille. Salolainen Markus Lindgren avasi kaupan yhdessä kaverinsa Jesse Kantosen kanssa.

– Ostimme Jessen kanssa Perniöstä samanlaisen Siwan, mutta sitten meille tarjottiinkin toistakin kauppaa Paimiosta. Punnitsimme ja mietimme asioita, ja päätimme ottaa myös Paimion myymälän. Näin ollen tarvitsimme vielä yhden kauppiaan, jolloin Arttu Väisänen tuli mukaan kuvioon, Lindgren kertoo.

Ruokakauppabisnekseen yrittäjän näkökulmasta lähteminen oli uutta alle 30-vuotiaalle kolmikolle, vaikka kokemusta kaupan alalta löytyikin.

– Jessellä on pitkä ura S-ryhmässä. Itse olen ollut nuorempana illat ja kesät Prismassa töissä, mutta viimeiset vuodet automyyjänä, Lindgren kertoo.

Yrittäjyys on silti aina ollut unelma.

– Siinä on omat helppoutensa ja vaikeutensa. En ole katunut tähän ryhtymistä, sillä teet kuitenkin töitä itsellesi. Työtunteja ei lasketa.

Uuden kaupan vastaanotto on Lindgrenin mukaan ollut Paimiossa hyvää.

– Meidät otettiin mielenkiinnolla vastaan ja palaute on ollut positiivista. Vanhat Siwan työntekijät säilyivät yrityskaupan myötä, hän kertoo.

Kiireisintä arki on koulupäivinä iltapäiväyhdestä kolmeen, kun oppilaat käyvät ostamassa karkkia ja limonadia. M-Market onkin kauppiaansa mukaan profiloitunut etenkin pienten ostosten kaupaksi.

– Kaksikymmentä prosenttia myynnistä on tupakkatuotteiden ostoa. Jos haluat hakea maitopurkin S- tai K-kaupasta, saa tältä suunnalta kävellä jonkin matkaa. Meidän kaupasta on helppo tehdä juuri pieniä ostoksia. Asiakkaista suurin osa onkin tällaisella ostoasialla liikkeellä. Silti aina toisinaan meillä tehdään myös koko viikon ruokaostokset, Markus Lindgren kertoo.

Lindgrenin mukaan M-Marketin myynti on prosenttien valossa kasvanut mukavasti Siwan lukuihin verrattuna. Yksi kiireisimmistä ajoista tähän mennessä koettiin keskikesän juhlan aikaan.

– Juhannus painettiin kovaa. Olimme ainoana kauppana Paimiossa auki ja vedimme viikonlopun yrittäjävetoisesti.

Arkisin myymälä avaa ovensa jo puoli seitsemältä.

– Haluamme palvella työmatkalaisia. Samoin heistä moni ostaa jo aamulla lounaseväät meiltä, Markus Lindgren kertoo.

Kauppa on avoinna päivittäin iltakymmeneen saakka.

– Olemme silläkin saralla ainut Paimiossa. Sen myös huomaa helposti etenkin viikonloppuisin kävijämäärissä, kun suuret kaupat menevät kuuden jälkeen kiinni, Lindgren pohtii.

