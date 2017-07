Paimion lämpökeskus edelläkävijänä

|

Turkulainen Caligo Industria asensi keskiviikkona Paimion Lämpökeskukselle uutta savukaasun pesu- ja talteenottojärjestelmää. Aiemmin hukkaan menneestä lämmöstä saadaan talteen nyt 30 prosenttia.

– Normaalisti ulos tuleva savukaasu on 150–200 asteista, mutta järjestelmämme avulla se tuleekin ulos noin 30–40 asteisena, Caligo Industryn toimitusjohtaja Juha Järvenreuna kertoo.

Näin ollen lämpö menee hyötykäyttöön savukaasupesurin patentoidun teknologian kautta. Lämmön talteenoton lisäksi savukaasujärjestelmällä on toinenkin hyödyllinen näkökulma.

– Se puhdistaa savukaasuja pesten rikkidioksidit pois, vaikka normaalisti haketta poltettaessa niitä ei paljoa synnykään. Myös muut hiukkaset poistuvat. Likainen vesi poistuu puhdistusjärjestelmän kautta sadevesiviemäriin, Juha Järvenreuna selvittää.

Vastaavia energiatehokkaita järjestelmiä on kymmenkunta ympäri Suomen. Paimion Lämpökeskus oli yksi edelläkävijöiden joukossa.

– Teimme pilotin Kauhavalle ja ulkomaille ensimmäiset kaupat tehtiin Ranskaan. Paimioon tehty työ oli suoramyyntinä ja koko järjestelmä tuotiin tänne valmiina ja asennetaan päivässä. Paimio teki rohkean päätöksen, Juha Järvenreuna sanoo.

12 000 kiloa painava teknologiaa sisältävä kontti siirrettiin keskiviikkona paikalleen. Tämän lisäksi Lämpökeskuksen sisätiloihin, vanhan järjestelmän paikalle siirrettiin pesuri, joka painoi toisen mokoman.

Savukaasupesurin käyttö kasvattaa jonkin verran sähkön kulutusta, mutta suhteessa lämpöenergia tarjoaa hyvän hyötysuhteen. Kokonaiskustannukset laitteen hankinnassa ovat toista miljoonaa.

Paimion Lämpökeskuksen toimitusjohtaja Pekka Vihervuoren mukaan Lämpökeskuksella oli aiemminkin pesuri, mutta sen uudistaminen halutaan tehdä tämän päivän huipputeknologiaa käyttäen.

– Elokuu rakennetaan putkia ja kanavia ja syyskuun alussa laitos lähtee käyntiin, hän suunnittelee.

