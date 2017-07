Sauvossa marjanpoimijoita Ukrainasta

|

Järvenkylän maatilalla Sauvossa ahertaa jälleen iso joukko marjanpoimijoita. Suurin osa 126 poimijasta tulee tilalle Ukrainasta.

Samat poimijat tulevat Suomeen vuodesta toiseen, ja osa heistä on käynyt Sauvossa jo kymmenenä kesänä. Suomalaisia marjanpoimintatyöt eivät kiinnosta, mutta Järvenkylän maatilan henkilöstöpäällikkö Ingrida Alijosiuten mukaan poimijoista ei silti ole pulaa. Tänäkin vuonna hakemuksia tuli yli 500.

Ukrainasta Sauvoon marjoja poimimaan saapunut 29-vuotias Katarina Kulyk kertoo kesän olevan hänelle jo neljäs.

– Tänä vuonna poimin yhteensä 56 päivää. Tulen tänne töihin, jotta saan lisätienestejä. Ukrainassa työskentelen normaalisti englannin opettajana ja tulen Suomeen kesäloman ajaksi. Alun perin Suomessa kiinnosti raitis ilma ja seikkailuun lähteminen. Vapaa-ajallani kävelen metsässä ja saunon. Mielipuuhaani on kuitenkin ostoksilla käyminen. Suomi on mielestäni täydellinen maa. Ilmasto, metsät ja raikkaus. Ainoa miinus on, etten pidä kylmästä kesästä.

