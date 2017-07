|

Merialueilla sinilevätilanne on edelleen rauhallinen. Itäisellä Suomenlahdella on esiintynyt hieman sinilevää, mutta avomerialueilla sinileväkukintoja ei toistaiseksi ole havaittu.

Sinilevää on havaittu hieman itäisellä Suomenlahdella Haminan, Kotkan, Pyhtään ja Virolahden edustojen valtakunnallisilla havaintopaikoilla sekä Perämerellä Raahen edustan havaintopaikalla. Suomen avomerialueilla sinileväkukintoja ei ole havaittu.