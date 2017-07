Sinilevät runsastumassa

|

Lounais-Suomen järvien sinilevähavainnot ovat hieman lisääntyneet kuluvalla viikolla. Merialueilla sinilevien määrät ovat säilyneet viime viikon kaltaisina, eli levää on suuressa osassa merialuetta. Lämpimät ja heikkotuuliset säät edesauttavat sinilevien nousua pintaan, jolloin sinilevälauttoja saattaa esiintyä laajemmilla alueilla.

Havaintoja runsaista esiintymistä on tehty Kustavin Iniönaukon sekä Uudenkaupungin Mannerveden vakiohavaintopaikoilta. Kansalaishavaintoja runsaista sinileväesiintymistä on ilmoitettu useasta paikasta Kemiönsaaren merialueelta sekä Merikarvialta. Vähäisiä sinileväesiintymiä on puolestaan havaittu Kustavin Ströömin, Merimaskun Kirkonsalmen, Nauvon Seilin, Korppoon Utön sekä Rauman Otanlahden vakiohavaintopaikoilta.

Viime viikonloppuna ja tällä viikolla on monessa paikassa havaittu vedessä ja rannoilla ruskeita, kellertäviä tai ruosteenpunaisia keräytymiä ja lauttoja, joiden aiheuttajana ovat suopursuruostesienen itiöt. Itiöt ovat ihmiselle vaarattomia. Itiövesi voi kuitenkin aiheuttaa uimareille samankaltaisia silmäoireita kuin siitepöly.