Tonttikauppa käy kesälläkin

|

PAIMIO Kaupungilla on tällä erää myynnissä tai vuokrattavana Paimiossa 34 tonttia. Näistä suurin osa, eli 25 tonttia on Saaren alueella, muutama sitten Saaren alueen alapuolella Juliuksentien varressa ja loput Oinilassa.

Kaupungin 20- vuotisjuhlavuoden kunniaksi kehitettiin myyntitempaus, jonka mukaan kaupunki myy tänä vuonna 20 ensimmäistä tonttia 20 prosentin alennuksella. Lisäksi tontin ostajille lahjoitetaan puuntaimi. Tähän mennessä näitä kauppoja on tehty tänä vuonna kymmenkunta.

Alennus koskee myynnissä olevien kaupungin omakotitalotonttien maapohjan hintaa. Tonttien maapohjien hinnat vaihtelevat n. 19.500 – 42.000 euron välillä, joten alennukset ovat 3.900 – 8.400 euroa tontin pinta-alasta riippuen.