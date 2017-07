Työttömyys jatkaa laskuaan

|

TYÖLLISYYSKATSAUS Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 27 200 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa – nyt 3 000 henkilöllä. Työttömyyden kasvu johtui jälleen oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä.

Työttömien määrä koko maassa on 46 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Ripeimmin työttömien määrä väheni Vakka-Suomen seudulla (-21 %). Työttömyys vähenee kaikissa ikäluokissa ja se alenee koulutustaustasta riippumatta. Nyt pitkäaikaistyöttömyyskin vähenee kaikissa alueen seutukunnissa.

Työvoiman kysyntä on edelleen vilkastunut – myös viimeksi kuluneen 3 kk aikana on Varsinais-Suomessa ollut 8 % enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin.

Paimiossa työttömänä oli kesäkuussa 407 henkilöä, näistä lomautettuja oli reilu 30. Avoimia työpaikkoja oli 53. Kaarinassa työttömänä oli 1410 henkeä, näistä lomautettuja oli 77 ja avoimia työpaikkoja 96. Sauvossa vastaavat luvut olivat 104, 0 ja 6.