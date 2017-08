Avoimet ovet käsityöläisten ja taiteilijoiden työhuoneilla

|

Konstrundan, eli avoimet ateljeet -tapahtuma järjestetään jo kymmenettä kertaa. Mukana on 260 käyntikohdetta, joista Kunnallislehden levikkialueella viisi.

Konstrundanin ideana on tarjota mahdollisuus tutustua taiteilijoiden ja käsityöläisten työtiloihin ja -tapoihin. Kohteissa on mahdollisuus tehdä myös hankintoja sekä osallistua taidearpajaisiin.

Sauvossa ateljeensa ovet avaa Pive Toivonen osoitteessa Laanilantie 70, Sauvo.

Paimiossa vierailemaan pääsee paikkaan Anu´Sko ja Kenkiks, Suutaripalvelu Viimeisen Niitin tiloissa, osoitteessa Vistantie 11 A, Paimio, sekä Teija Lehdon ja Esko Railon ateljeelle osoitteeseen Ruokolinnantie 244, Paimio.

Kaarinassa avoinna on Kuusiston taidekartano, jota pitää Kaarinan taideyhdistys ry, osoitteessa Linnanrauniontie 577, Kuusisto. Ovet ovat avoinna tulevana lauantaina ja sunnuntaina kello 11–17.