Ennätysmäärä luomutiloja avoinna lauantaina

|

Huomenna lauantaina on mahdollisuus tutustua monenkarvaisiin luomutilojen eläimiin ja erilaisiin kasveihin. Luonnon päivän tapahtumissa on mukana ympäri Suomea jopa 35 luomutilaa, joilta voi myös ostaa luomuherkkuja.

Luomutilat ovat tutkitusti monimuotoisempia muun muassa siksi, että kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä. Monilla luomutiloillakin on lisäksi esimerkiksi luonnonlaitumia, joissa viihtyvät uhanalaisetkin kasvi- ja hyönteislajit. Kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista on maatalousympäristön lajeja.

Varsinais-Suomen osalta yksi ovensa avaavista luomutiloista on Kamparsin Luomutila Karunassa. Paavolantie 6:ssa sijaitsevalla tilalla on vihanneksia, viljaa, kotieläinpiha, tilapuoti ja kahvila.