Iäkäs mies kateissa Kaarinassa

|

Lounais-Suomen poliisi julkisti aamulla kello kahdeksan etsivänsä Kaarinan Kuusistossa eilen illalla kadonnutta 71- vuotiasta Arvo Leppävuorta. Etsinnässä on käytetty ja käytetään apuna poliisikoiria, vapaaehtoisen pelastuspalvelun miehistöä sekä Rajavartiolaitoksen helikopteria.

Viimeinen havainto Leppävuoresta on Kuusiston Vuolahdessa klo18 aikaan, ja poliisi on saanut ilmoituksen kadonneesta pari tuntia tämän jälkeen.

Leppävuori on 170cm pituinen ja vartaloltaan tanakka. Hän on viimeisen havainnon mukaan pukeutunut mustiin farkkuihin ja vihreään pusakkaan. Päähineenä hänellä on lippalakki ja jalassa saappaat.

Ilmoitukset kadonneesta pyydetään hätäkeskukseen tai lähimmälle poliisiviranomaiselle.